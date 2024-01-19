إيلاف من أبوظبي: تستضيف "ليالي السعديات"، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية المقامة على مدار 3 أشهر فوق مسرح مفتوح بجزيرة السعديات في أبوظبي، النجمين توم جونز وجون ليجند يومي 1 و2 مارس 2024، في ختام لأيام الفعالية التي تحتضن كوكبة من ألمع نجوم الموسيقى العربية والعالمية.

يفتتح عطلة نهاية الأسبوع الختامية يوم 1 مارس النجم توم جونز الذي أمتع جمهوره بأجمل الأنغام على مدار 6 عقود بمختارات من أغنياته الخالدة، بينما يختتم جون ليجند، المطرب ومؤلف الأغاني الحائز على جائزة جرامي، فعاليات ليالي السعديات يوم 2 مارس، بعرض استثنائي مع أنجح أعماله.