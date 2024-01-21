إيلاف من الرياض: إنتشرت أخبار تفيد بتعرض النجم جورج وسوف لوعكة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفى. بالتزامن مع ظهوره في ليلة صلاح الشرنوبي ضمن موسم الرياض، حيث ظهر عليه التعب وواجه صعوبة في الوقوف على المسرح.

إلا أن جونيور ابنه نفى هذه الشائعة وأكد أن والده بخير والأخبار المنتشرة حول خضوعه لعملية جراحية مفاجئة غير صحيحة، مشيراً إلى أن والده متواجد حالياً في السعودية وبصحة جيدة.

من جانبه، شارك الوسوف متابعيه على الانستغرام بمقطع فيديو من مشاركته في ليلة صلاح الشرنوبي، ووصف الأمر بأنه "ليلة استثنائية".