إيلاف من أبوظبي: أطربت الفنانة الإيرانية كوكوش الجمهور في أبوظبي بمجموعة من أجمل أغانيها يوم أمس (السبت 20 يناير) في الأمسية الثانية من "ليالي السعديات".

واستهلت النجمة عرضها ضمن جولتها العالمية الوداعية، بأغنية طلاق، ثم شدت بمختارات من أنجح أعمالها مثل كوه وهمسفر وكوير. وتُمثل هذه الأمسية أولى حفلات كوكوش في أبوظبي.

وتشهد "ليالي السعديات" برنامجاً حافلاً من الأمسيات الموسيقية على مسرح خارجي مفتوح بجزيرة السعديات على مدار 3 أشهر، حيث يحظى الجمهور بفرصة للاستمتاع بأعمال أهم عمالقة الموسيقى العرب والعالميين وسط الإطلالات الخلابة على الجزيرة ومعالمها الأيقونية.

وتتواصل "ليالي السعديات" من التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي يوم 27 يناير، والمغني ومؤلف الأغاني البريطاني ستينج يوم 3 فبراير، والفنانة اللبنانية ماجدة الرومي يوم 10 فبراير، والمغني الويلزي توم جونز يوم 1 مارس، والمغني ومؤلف الأغاني الحائز على جائزة جرامي جون ليجند يوم 2 مارس.