إيلاف من بيروت: بعد ساعات من طرح ديو "عندي فكرة"، ليسرا محنوش وسعد المجرد، تصدر "التريند" على اليوتيوب في الوطن العربي محققاً أكثر مليوني مشاهدة.

"عندي فكرة" من كلمات الشاعر رامي العبودي وألحان الموسيقار الدكتور طلال وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتم تصويرها في إمارة دبي تحت إشراف المخرج نويل باسيل.