إيلاف من بيروت: ردت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، على الأخبار المتداولة حول خلافها مع زميلتها الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، خصوصا بعد انتشار الكثير من الشائعات عن وقوع خلافات بينهما بعد انتهاء مسلسل "للموت3" وخروج دانييلا من السباق الرمضاني، بعد ان كانت شركة ايغيل فيلمز لصاحبها جمال سنان، زوج ماغي بو غصن، والتي أعلنت عن مسلسل من بطولة دانييلا وقصي خولي، الا انه تم لاحقا اعلان انسحاب دانييلا.

وكان موقع et بالعربي قد نشر تقريراً عن خلاف بين ماغي ودانييلا بعد تجاهلهما لبعضهما في حفل "جوي اواردز" في السعودية، وتساءل عن سر التجاهل رغم أن مسافة متر واحد كانت تفصل بينهما فقط؟".

ما في خلاف مع حدا. التقينا أنا وماغي عالطيارة بالمناسبتين وحكينا ورح نضل نحكي.

اقتضى التوضيح للمرة الثالثة والأخيرة🙏🏻 https://t.co/Wfu3xRNGP3 — Daniella Rahme (@DaniellaRahme) January 23, 2024



هذا التقرير استدعى ردا من دانييلا، التي اعادت نشره عبر حسابها على منصة "اكس"، وعلقت عليه قائلة: "ما في خلاف مع حدا.. التقينا أنا وماغي عالطيارة بالمناسبتين وحكينا ورح نضل نحكي.. اقتضى التوضيح للمرة الثالثة والأخيرة".

لتعيد ماغي بو غصن نشر تدوينة دانييلا وتعلق عليها قائلة ان الأمور طبيعية والعلاقة حلوة كالعادة.