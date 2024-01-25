إيلاف: اختارت نتفليكس عدم المضي قدمًا في إصدار The Mothership، فيلم خيال علمي جديد من بطولة هالي بيري وأوماري هاردويك، على الرغم من أنه تم تصويره في عام 2021.

وبحسب ما ورد واجه المشروع تأخيرات متعددة في مرحلة ما بعد الإنتاج، لذلك قررت نتفليكس أنه لن يكون من الممكن إصداره.

كان من المقرر أن تقوم بيري في فيلم The Mothership بدور البطولة بدور سارة مورس، وهي أم عازبة تحاول إبقاء أسرتها في مزرعتها بعد عام واحد من الاختفاء الغامض لزوجها.

عالم سارة بأكمله ينقلب رأسًا على عقب عندما تكتشف جسمًا فضائيًا مدفونًا في مزرعتها، مما يجبرها على التشكيك في كل ما اعتقدت أنها تعرفه عن اختفاء زوجها.

الفيلم الذي تم حذفه الآن من تأليف وإخراج ماثيو تشارمان (Bridge of Spies)، ومولي باركر (Lost in Space)، وسيدني ليمون (Succession).

ستظل بيري تعمل مع نتفليكس في فيلم الإثارة The Union، حيث ستلعب دور البطولة مع مارك والبيرج بدور حبيبين سابقين في المدرسة الثانوية يجتمعان معًا كجزء من مؤامرة عالمية.