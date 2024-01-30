إيلاف من القاهرة: بحضورها القوي الذي ينعكس على الشخصية التي تجسدها، تقدم الممثلة الأردنية صبا مبارك قضايا إنسانية واجتماعية مثيرة للجدل من خلال أحد البرامج التلفزيونية، حيث تجسد شخصية الإعلامية الشهيرة هند سالم، التي يطاردها الماضي بخطايا قديمة، وذلك من خلال أحداث مسلسل بين السطور الذي يُعرض حالياً على قنوات ام بي سي وأون تي في بالتوازي مع منصة شاهد.

في إطار اجتماعي مغلف بالإثارة والتشويق، وبأداء جذاب وسلس، تقدم صبا شخصية هند سالم كامرأة من لحم ودم، فهي أمام الكاميرا تمثل واجهة إعلامية محترفة ومتمكنة من أدواتها، وفي الكواليس شخصية قوية ومسيطرة على كل من حولها، لكنها بعيداً عن كل هذه الأجواء، هي امرأة تحمل من الضعف بقدر ما تحمل من القوة. بالعودة إلى ماضيها تتكشف لنا الكثير من الحقائق المثيرة للجدل والتي لا تختلف كثيراً عن القضايا التي تتناولها في برنامجها.

ففي أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، يطارد هند ماض غامض، يبدو أنه يحمل قصة حب قد انتهت نهاية مؤلمة، ثم زواج قد تعكّر صفوه في بدايته بسبب إجراء هند لعملية إجهاض، لكي تحافظ على مصيرها المهني كمذيعة طموحة مازالت في بداية مشوارها وتريد خلق مكانة مميزة لها، لا تشمل قيامها بدور الأم. فما الذي سيتكشف لاحقاً؟ وهل ما زال الماضي يحمل المزيد من المفاجآت؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث القادمة من المسلسل.

مسلسل بين السطور هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصري.



