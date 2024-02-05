إيلاف من لوس أنجلوس: فازت مايلي سايروس بأول جائزة غرامي لها مساء الأحد عن أغنيتها الناجحة Flowers.

قدمت مارايا كاري جائزة "أفضل أداء بوب منفرد" في حفل توزيع جوائز غرامي السادس والستين إلى سايروس المتحمسة للغاية.

وقالت مغنية Flowers وهي تقبل الجائزة: "ستقف هذه الـ MC إلى جانب تلك الـ MC (في اشارة الى الاحرف الاولى من اسميهما) انها لحظة ايقونية". واضافت: "كنت عالقة في المطر والزحام وخشيت من انني سافوت هذه اللحظة ولا اعني الجائزة وانما مارايا كاري".

وروت سايروس قصة عن طفل اراد ان يمسك بفراشة، فاعطوه اهله شبكة، وحاول كثيرا الامساك بتلك الفراشة الجملية لكنه لم يفلح، فجلس على الارض حزيناً مستسلما لفكرة بانه لن ينجح ابدا في الامساك بها، لتحط في حينها على انفه، وختمت بالقول ان أغنية Flowers هي فراشتها، في اشارة مبطنة لأهمية الحصول على إعتراف جوائز الغرامي بها أخيراً.

وقارن كثر بين كيف اعربت سايروس عن امتنانها وتقديرها لمارايا كاري وهي تسلمها الجائزة، وموقف تايلور سويفت المعيب، بتجاهلها التام لوجود سيلين ديون على المسرح وهي التي اتت خصيصا لتسلمها جائزتها في ختام الأمسية.

فازت سايروس بجائزة غرامي الثانية لها في وقت لاحق من المساء "جائزة "Record of the year" عن أغنية "Flowers".

حصلت سايروس على ستة ترشيحات لجائزة غرامي هذا العام، بما في ذلك ألبوم العام عن "Endless Summer Vacation".

جاء ترشيح سايروس الأول لجائزة جرامي في عام 2015 عن ألبومها الرابع "Bangerz" الذي تنافس على أفضل ألبوم بوب صوتي. وذهبت هذه الجائزة في النهاية إلى سام سميث عن "In the Lonely Hour".

ولم تحصل سايروس على ترشيح آخر لجائزة غرامي حتى عام 2022 عندما تم ترشيح البوم "Montero" لفرقة Lil Nas X لجائزة ألبوم العام. أدى هذا إلى ترشيح سايروس، حيث شاركت في أغنية Am I Dreaming.

على الرغم من أن هذه كانت المرة الأولى التي يتم فيها تكريم سايروس بجائزة غرامي، إلا أنها سبق لها أن جمعت جوائز من جوائز MTV Video Music Awards وBillboard Music Awards.