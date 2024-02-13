إيلاف من بيروت: تتصدر الممثلة الأردنية صبا مبارك الملصق الترويجي لمسلسل "لحظة غضب" المنتظر عرضه في رمضان القادم على منصة Watch It، من إخراج عبد العزيز النجار.

وقد أطلقت Watch It البوستر التشويقي وتظهر صبا بظهرها وهي تسير وتحمل في يدها أداة فرد العجين الخشبية (النشابة) التي تستخدم في المطبخ، حيث يبدو أنها مقبلة على فعل تفرغ من خلاله غضبها باستخدام هذه الآلة. ويشارك في بطولة العمل محمد شاهين، سارة عبد الرحمن، على قاسم، ناردين فرج، تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.

يذطر أن أحدث أعمال مبارك التلفزيونية مسلسل "بين السطور" الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد متصدراً قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة، وهو النسخة المصرية للمسلسل الكوري “Misty"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته أيضاً أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

أما أحدث أعمالها السينمائية فهو فيلم "أنف وثلاث عيون"، الذي يُعرض حالياً بدور العرض السينمائية المصري والعربية، وهو معالجة سينمائية معاصرة لرواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن إنتاج Lagoonie Film Production بالتعاون مع Rise Studio، وتشارك صبا في بطولته مع النجم ظافر العابدين، أمينة خليل، سلمي أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، إخراج أمير رمسيس.

