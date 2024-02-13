إيلاف: تخوض الممثلة المصرية غادة عبد الرازق السباق الرمضاني بمسلسل "صيد العقارب"، تقدم خلاله شخصية "ليلى" وهي امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال، الذين يحاولون استغلالها.

يقوم ببطولة المسلسل الى جانبها عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم سيمون، ماجد المصري، محمد علاء، منال سلامة، محمود عبدالمغنى، ميار الغيطي، أحمد ماجد، أسماء أبوبكر، عماد صفوت، أحمد سعيد عبدالغني، محمد علي رزق، محمد أحمد ماهر، رياض الخولي، مجدي بدر، وأحمد ماهر، والعمل من تأليف باهر دويدار وإنتاج منى قطب وإخراج أحمد حسن.