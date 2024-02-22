إيلاف من بيروت: لفتت الممثلة الصاعدة تارا عبود الأنظار من خلال شخصية التلميذة المراهقة "سارة" في الجزء الثاني من مدرسة الروابي للبنات، ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على نتفليكس.

فمن هي تارا عبّود والتي حققت نجاحاً كبيراً في وقت قصير على المستويين المحلي والعالمي؟

- تارا عبّود ممثلة فلسطينية أردنية، اختارتها مجلة سكرين إنترناشونال ضمن النسخة الرابعة من برنامج نجوم الغد العرب التي قدمتها خلال الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020.

- سجلت مؤخراً حضوراً عالمياً قوياً على المستويين الدرامي والسينمائي، من خلال أعمال مثل مسلسل Culprits من إنتاج Disney+ UK ضمن سلسلة أعمالها الأصلية، بطولة إيدي إيزارد، كيربي هويل بابتيست، كامل الباشا، كيفين فيدال ونيد دينيهي، جيما أرتيرتون ونيامه ألجار.

- وفي السينما، شاركت تارا في بطولة فيلم الإثارة والحركة Rebel الذي شارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك بعد عرضه عالمياً في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 75، وهو من إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

- وخلال الموسم الرمضاني 2019 تألقت تارا في المسلسل الأردني الناجح عبور أمام النجمة صبا مبارك.

- بدأت تارا عبّود في استكشاف شغفها للتمثيل، بجوار ممارستها للباليه منذ عمر الرابعة.

- كان ظهور تارا الأول من خلال مشروعات تخرج لمجموعة من المخرجين من معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية، في أفلام؛ من وراء الباب للمخرج معتز مطر، وLog in للمخرجة تيما الشوملي، وأميرة الجبال للمخرج أمجد الرشيد.

- في المرحلة الثانويّة، شاركت تارا في بطولة فيلمي تخرج آخرين لمخرجين من معهد SAE في عمان: وهما فيلم 12 سنتيمتر للمخرج زيد خالد، وفيلم حياة للمخرجة لين عوض، وقد حصل الفيلمين على جوائز.