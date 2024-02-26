إيلاف من بيروت: حل الفنانان العراقيان ملك المواويل حاتم العراقي والمطربة أصيل هميم في ضيافة النجمة أحلام الشامسي في الحلقة الـ 11 من برنامجها الفني "أحلام ألف ليلة وليلة"، والذي عرض على قناة أبوظبي مساء السبت الماضي، كان الجمهور على موعدٍ مع أمسية استثنائية القت إضاءات ملهمة على الطرب الأصيل في بلاد الرافدين.

وتحدث حاتم العراقي عن بداياته الرياضية في عالم الملاكمة قبل اكتشاف موهبته الغنائية، وقراره بالتوقف عن الملاكمة والتفرغ للغناء والطرب انطلاقاً من مدينته الصغيرة التي احتضنت العديد من الفنانين والمطربين والرياضيين والموسيقيين بما فيهم المطرب ماجد المهندس.

وكشف الفنان القدير للفنانة الإماراتية أحلام عن سر تسميته بحاتم العراقي، وعن انتمائه لمدرسة المطرب الكبير قحطان العطار، ومدرسته الغنائية الخاصة، مشيراً إلى تقبله لغناء كبار المطربين لأغنياته وتحقيقها نجاح كبير على أكبر المسارح بالرغم من أن العديد من الجمهور يظنها من الأغاني التراثية.

وتحدث العراقي عن موهبة الصوت الجميل التي أورثها لجميع أبنائه، وموهبته في التلحين، والتي مكنته من تلحين عدد من الأغاني لمطربين عرب، بما فيهم الفنان صابر الرباعي والفنانة نوال الزغبي والفنانة شذى حسون.

في حين، تطرقت المغنية العراقية أصيل هميم الى انطلاقها من خلال ألبوم راشد وأحبابه بأغنية من ألحان المطرب والملحن فايز السعيد، وعن موهبة الصوت الجميل التي تمتلكها والدتها والتي كانت صاحبة قرار دخولها عالم الغناء بعد ايمانها الكبير بموهبتها.

وقدم المطرب حاتم العراقي عدداً من أنجح أغنياته بما فيها "أنا اللي عذبني حبيبي"، "يا مهاجر"، "ذكرتك والسما مغيمة". كما شاركته النجمة أحلام في غناء أغنية من "أغلى ناسي". وقدمت المطربة أصيل العديد من أغنياتها الشهيرة بما فيها "انت اختصرت الناس" و "مشتاق لها الوجه"، وشاركت خشبة المسرح مع حاتم العراقي في أغنية "مشكلتي معاك – ازعل".

وكانت أغنية "قولي يا حلو" الشهيرة في التراث العراقي، والتي شاركت في تقديمها النجمة أحلام مع المطرب حاتم العراقي وأصيل هميم مسك ختام هذه الأمسية.



يُذكر أن برنامج "أحلام ألف ليلة وليلة" هو برنامج فني موسيقي ترفيهي، يُعرض كل سبت على قناة أبوظبي، ويُعتبر من أضخم البرامج الفنية على مستوى المنطقة العربية، ويستضيف على مدى 13 حلقة مجموعة متميزة من أبرز الفنانين والنجوم العرب في العاصمة أبوظبي، ليسلط الضوء على الثقافة الفنية والموسيقية العربية بهدف مد جسور التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية عبر الماضي والحاضر، وليحتفي بإرث الشعوب العربية في مجالات الفن والموسيقى والطرب والغناء.

