إيلاف من القاهرة: "رحلة مليئة المواقف الكوميدية" هكذا وصف الفنان احمد فهمي فيلمه الجديد "عائلة المكسيكي" والذي بدأ تصويره مؤخراً في العديد من الأماكن بالقاهرة، مشيراً إلى أنه بدأ التحضير له منذ عام تقريباً، منذ كان يقوم بتصوير فيلمه الأخير "مستر أكس" والذي حقق إيرادات ضخمة في المملكة العربية السعودية حيث وصلت لأكثر من 550 مليون جنيه مصري حسبما أعلن المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، وقال " بدأنا العمل على الفيلم والتحضير له فعلياً من شهر مايو الماضي، ولكننا بدأنا التصوير مع الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري".

وقال فهمي: "عائلة المكسيكي مختلف تماماً عن الأعمال التي قدمتها على شاشة السينما خلال الفترة الماضية، فهو بالفعل رحلة يخوضها المكسيكي من القاهرة إلى الإسكندرية ومنها للبحر الأحمر، وخلالها يمر بالعديد من المواقف الكوميدية، ويشاركني فيها عدد من النجوم منهم روبي والنجمة لبلبة واوس اوس واحمد فهيم وحاتم صلاح، وعدد كبير من ضيوف الشرف الذين سيقدمون مشاهد مميزة خلال العمل سيفاجئ بها الجمهور".

وأَضاف: "احببنا من خلال الفيلم أن نقوم برحلة في العديد من الأماكن والمحافظات بداخل جمهورية مصر العربية لنبرز مدي جمال بلدنا وأن بها الكثير الذي لم نكتشفه حتى الان، ونحاول من خلال الفيلم تقديمها للجمهور المصري والعربي، كما نؤكد أيضا على أهمية العائلة وقيمتها في حياة أي شخص، والقوة التي تمنحها للفرد في مواجهة العديد من الأمور في المجتمع".

وعن اسم الفيلم وهل تم تغييره قال: "منذ بدأنا العمل على الفيلم تم الاتفاق أن يكون عنوانه "عائلة المكسيكي" فهو الأفضل لإنه متماشي مع تفاصيل فكرة الفيلم الذي تدور أحداثه في أطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية"

الفيلم سيعرض في موسم عيد الاضحي ويستمر خلال موسم صيف 2024، ليكون هذا الفيلم بمثابة عودة لأحمد فهمي للسينما للعام الثاني على التوالي بموسم عيد الاضحي حيث عرض له في نفس التوقيت العام الماضي فيلم "مستر اكس" والذي حقق أعلى إيراد في عام ٢٠٢٣ في مصر والوطن العربي مجتمعين.

فيلم "عائلة المكسيكي" اخراج حسام سليمان في اول تجاربه الاخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهم، ومن تأليف كل من رامي علي وأمجد الشرقاوي، وبطولة احمد فهمي وروبي ولبلبة واوس اوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج "اتحاد الفنانين" و "ليجسي برودكشن للانتاج الفني".