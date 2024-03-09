إيلاف من لندن: انتقدت دوقة ساسكس ميغان ماركل ما وصفته بـ "السموم اللامتناهية" التي تبثها وسائل التواصل الاجتماعي، وكشفت عن تعرضها "للتنمر والإساءة" أثناء حملها بطفليها، واصفة التجربة بـ"القاسية". وتساءلت هل فقد الناس إنسانيتهم؟

وشاركت دوقة ساسكس معاناتها مع التنمر الإلكتروني في أثناء ظهورها في مؤتمر "SXSW" في تكساس احتفاءً باليوم العالمي للمرأة، وأوضحت أنها باتت تحافظ الآن على مسافة بينها وبين المنصات الاجتماعية لضمان راحتها، موضحة أنها عانت "الجزء الأكبر من التنمر والإساءة" أثناء حملها بكل من آرتشي وليليبت.

Prince Harry is front row cheering Meghan on 🥹 #MeghanSXSW pic.twitter.com/k84YYGRwoZ — Myra (@SussexPrincess) March 8, 2024

يفقدون إنسانيتهم

وبينما كان الأمير هاري يجلس في الصف الأول من المؤتمر، قالت ميغان إن الناس "يفقدون إنسانيتهم" في بعض وسائل الإعلام وضمن الفضاء الرقمي. وأوضحت "تعرضت لمعظم حالات التنمر والإساءة التي تعرضت لها على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت عندما كنت حاملًا بآرشي وليليبت"، لافتة "لدى التفكير في الأمر لمحاولة فهم أسباب هذه الكرهية لدى البعض، إنه ليس مجرد تصيد للأخطاء، إنه أمر قاسٍ"، لافتة "ربما لأنني كنت حاملاً، بدأت الغريزة تفعل كل ما في وسعها لحماية الطفل، ونتيجة لذلك، حماية نفسي أيضاً".



الأمير هاري يجلس بين الجمهور متابعاً الجلسة التي كانت فيها زوجته متحدثة رئيسية الأمير هاري يجلس بين الجمهور متابعاً الجلسة التي كانت فيها زوجته متحدثة رئيسية

وُلد الأمير آرتشي في أيار (مايو) 2019، بينما وضعت ميغان ماركل ابنتها الأميرة ليليبت في كاليفورنيا في حزيران (يونيو) 2021 بعد انتقالها والأمير هاري إلى الولايات المتحدة.

وكانت ميغان المتحدثة الرئيسية ضمن الفعالية التي حملت عنوان "تحطيم الحواجز، وتشكيل الروايات: المرأة القائدة على الشاشة وخارجها". وتساءلت دوقة ساسكس "إذا كنت تقرئين شيئًا فظيعًا عن امرأة، فلماذا تشاركينه مع صديقاتك؟" وأكملت: "لو كانت صديقتك أو أمك أو ابنتك، لما فعلت ذلك. أعتقد أن هذه هي القطعة المفقودة الآن (مع) ما يحدث في الفضاء الرقمي وفي أقسام معينة من وسائل الإعلام - لقد نسينا إنسانيتنا ويجب علينا أن نغير هذا الوضع". ووجدت من "المزعج" أن النساء "تبث" الكراهية ضد بعضهن البعض عبر الإنترنت، مضيفة: "لا أفهم ذلك".

أسمعي صوتك

وناقشت الممثلة السابقة لمسلسل Suits والبالغة من العمر 42 عامًا قضايا بينها أهمية تنويع الأدوار في التمثيل بالإضافة الى وتصوير الأمومة في الأفلام والترفيه. وبناءً على إلحاح زميلتها في المناقشة كاتي كوريك، استذكرت ميغان كيف أنها أسلت وهي في عمر الجادية عشرة رسالة إلى شركة Procter & Gamble أدت إلى تغيير إعلان جنسي يروج لسائل للجلي. وقالت إن هذه التجربة علمتها أن ترفع صوتها دفاعاً عن الصواب. وخاطبت الجمهور الحاضر قائلة أن "صوتك ليس ضعيفًا، إنه يحتاج فقط إلى أن يُسمع".

وعلقت الممثلة بروك شيلدز، التي كانت أيضًا حاضرة، مازحة: "هذه هي إحدى النقاط التي نختلف فيها عن بعضنا" موضحة "عندما كنت في الحادية عشرة من عمري كنت ألعب دور فتاة الهوى"، مشيرة إلى تاريخها كممثلة طفلة ودورها في فيلم Pretty Baby عام 1978.

وحظيت ميغان بتعليقات إيجابية للغاية على جلسة SXSW التي بثت عبر قناة يوتيوب.

وقد تعرض دوق ودوقة ساسكس لانتقادات شديدة، خاصة في صحف التابلويد البريطانية، بعد انسحابهما من العائلة المالكة.

وقل ظهور الزوجين العلني منذ انتقالهما إلى كاليفورنيا وإنشائهما مؤسسة Archewell. وكانت آخر زيارة لدوقة ساسكس إلى انكلترا أيلول (سبتمبر) 2022.

وتدور تكهنات حول احتمال عودة الزوجين إلى المملكة المتحدة لإحياء الذكرى العاشرة لدورة ألعاب Invictus - التي أسسها الأمير هاري في عام 2014. ويأتي ظهور ميغان الأخير خلال فترة صعبة بالنسبة للعائلة المالكة حيث يخضع الملك تشارلز للعلاج من السرطان وتتعافى أميرة ويلز من