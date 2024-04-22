جدة: بعد النجاح التجاري لفيلم حديد نحاس بطّاريات للمخرج وسام شرف في دور العرض اللبنانية، حيث استمر عرضه ستة أسابيع، وبعد عروضه الناجحة في سينما الرينبو بالأردن، يستكمل الفيلم عروضه التجارية بالوطن العربي من خلال تعاون MAD Solutions مع سينما حيّ بجدة لعرضه بالسينما من يوم الجمعة 19 نيسان (أبريل) وحتى يوم الأحد 28 من نفس الشهر.

يمكن حجز وشراء تذاكر العروض من خلال موقع سينما حي الرسمي:https://www.hayycinema.org/movie/dirty-difficult-dangerous-2022

إشادات نقدية

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي حيث فاز بجائزة Europa Cinemas لأفضل فيلم أوروبي، كما شارك في العديد من المهرجانات الدولية منها مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي حيث حصل على جائزة موازيك، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ومهرجان إنتروفيه السينمائي حيث فاز بجائزة الجمهور، ومهرجان لونيه السينمائي في فرنسا.

وتدور أحداث الفيلم حول أحمد، اللاجئ السوري وأحد الناجين من الحرب، والذي يجوب شوارع بيروت باحثًا عن أشياء معدنية ليُعاد تدويرها، ويظن أنه سيعثر على الحب مع مهدية الفتاة ذات الأصول الإثيوبية، ولكن الحب في هذه المدينة يبدو مستحيلًا؛ فهل يتمكن هذان اللاجئان الرومانسيان من العثور على الطريق للحرية؛ في الوقت الذي يتأثر فيه أحمد بمرض غامض يحول جسده ببطء إلى معدن؟

حصل الفيلم على العديد من الإشادات النقدية، منها ما كُتبه ماثيو جوزيف جينر في موقع ICS فور افتتاح الفيلم لمسابقة جيورناتي ديلي أوتوري بمهرجان فينيسيا "فيلم مصنوع بإتقان ويقدم مخرجه شيئًا استثنائيًا إذ يغوص بعمق في حيوات هذه الشخصيات التي تستكشف البيئة المحيطة بها وتدرك حقائق عن الرفض من المجتمع".

وكتب الناقد هوفيك حبيشان بموقع النهار اللبنانية "ألقى شرف نظرة مختلفة على الواقع اللبناني وبحسب تقييمه له؛ نظرة لم يسبق أن حضرت بهذا الشكل في السينما اللبنانية. يناقش المخرج اللبناني وسام شرف مسائل مهمة بلغة سينمائية تتراوح بين الحزن والخفّة".

كما كتب آلان هانتر في موقع سكرين دايلي "يقدم شرف فيلم ساحر من منظور خفيف الظل حول قضايا شائكة، مما يخلق حالة فريدة من نوعها تذكرنا بأعمال المخرج أكي كاوريسمكي. يمنحنا الفيلم لمحات من أعمال إيليا سليمان الخيالية".

حصل مشروع حديد نحاس بطّاريّات على دعم من المعهد الوطني للسينما والصور المتحركة (CNC)، ومنطقة كورسيكا، ومؤسسة الدوحة للأفلام. كما فاز المشروع بمنحة تسويقية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وجائزة المعهد الفرنسي في تونس من منصة قرطاج للمحترفين ضمن أيام قرطاج السينمائية.

الفيلم من إخراج وسام شرف، يشاركه التأليف هالة دباجي ومارييت ديسير، وبطولة كلارا كوتور وزياد جلاد ورفعت طربيه ودارينا الجندي، ومن إنتاج Né à Beyrouth Films وAurora Films وIntramovies التي تتولى أيضاً المبيعات والتوزيع دولياً، وفي فرنسا توزعه شركة JHR Films، بينما تقوم MAD Solutions بتوزيع الفيلم في العالم العربي.

وسام شرف

خلال مسيرته أخرج وسام شرف ستة أفلام قصيرة روائية، أحدثها هو إذا الشمس غرقت في بحر الغمام والذي يُعد التعاون الثاني بين المخرج وMAD Solutions وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان كليرمون- فيران، ومنهم ذكرى صديق لا تُنسى (حصل على جائزة في بانتان، كليرمون فيران، رود آيلاند وتم اختياره مسبقًا لأفضل فيلم قصير في سيزار لعام 2020)، ولا داعي للفزع (شارك في مهرجان كليرمون فيران)، بالإضافة لفيلم كل هذا وأكثر وهو فيلم وثائقي فاز بجائزة في أيام قرطاج السينمائية. وتم اختيار فيلمه الطويل الأول من السماء ضمن قسم جمعية توزيع السينما المستقلة في مهرجان كان عام 2016. ومؤخرًا دخل أحدث أفلامه القصيرة مرحلة ما بعد الإنتاج، ويقوم بتطوير سيناريو فيلم روائي جديد.

عمل وسام شرف كمخرج ومصور ومحرر لبناني فرنسي، وقد بدأ عام 1998 العمل في الشبكة الفرنسية الألمانية ARTE مصورًا ومحرر أخبار وصحفي. وقد غطى منذ ذلك الحين مناطق نزاعات كبرى تتنوع بين لبنان والشرق الأدنى إلى دارفور وأفغانستان وهايتي أو كوريا الشمالية وعمل مع برامج مثل ARTE Info وARTE Reportages وTracks وMetropolis. عمل وسام أيضًا مساعد مخرج مع دانيال عربيد في الأفلام بالإضافة إلى العمل في الأغاني المصورة مع المخرج الفرنسي هنري جان ديبون لصالح فنانين كـNoir desir وسينيد أوكونور وAsian Dub Foundation.