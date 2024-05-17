إيلاف من الرباط:أقيم،الخميس،بالرباط،حفل تتويج الفائزين بمسابقة "ألوان القدس "،في دورتها الخامسة،التي نظمتهاوكالة بيت مال القدس الشريف بتعاون مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-مكناس ومديرية التربية والتعليم بالقدس، في إطار فعاليات الدورة ال29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تحت شعار "القدس مركز التاريخ والحضارة الإنسانية".

وتجمع المسابقة تلاميذ مغاربة بأقرانهم من مدارس فلسطينية بالقدس،من أجل الاحتفال بالمدينة المقدسة وتخليد عناصر الجمال فيها،من خلال تمريني الرسم والتلوين.

وفازت بالجائزة الأولى، في صنف"جوائز الاستحقاق"،التلميذة مروة طواهري عن ثانوية ثريا السقاط الإعدادية بفاس،فيما منحت الجائزة الثانية(مناصفة)لكل من التلميذ حمزة مكار عن مدرسة "لاتيبيك" الخصوصية بالحاجب،والتلميذ يوسف بوستةعن ثانوية محمد الفاسي الإعدادية بفاس،فيما عادت الجائزة الثالثة إلى كل من التلميذة صفاء فنان عن ثانوية 20 أغسطس الإعدادية بتاونات،والتلميذة هناء داود عن ثانوية مولاي علي الشريف الإعدادية بصفرو.

وفازت في صنف"جوائز التميز التشجيعية"كل من مدرسة الحسن الثاني،ومدرسة المطران،بالإضافة إلى مدرسة الأكاديمية العربية،وهي المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقدس.

وفي صنف "الجوائز التشجيعية"،توجت مؤسسة"حب الملوك"الخصوصية بصفرو، وثانوية الحسن الأول الإعدادية بمولاي يعقوب،وثانوية ابن خلدون الإعدادية بتازة،وكذا ثانوية الداخلة الإعدادية بمكناس.

وقال محمد سالم الشرقاوي،المدير المكلف تسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، في كلمة بالمناسبة، إن دورة هذه السنة عرفت مشاركة 161 مؤسسة تعليمية على مستوى جهة فاس- مكناس في جميع مراحل المسابقة، منها 118 مؤسسة عمومية، و43 مؤسسة خصوصية، بمجموع 643 عملا فنيا، مضيفا أن لجنة التحكيم قبلت 53 عملا فنيا لمرحلة التباري،لتختار من بينها 31 لوحة تمكنت من العبور إلى القائمة القصيرة،توجت منها 9 أعمال.

جانب من الحفل

وأوضح الشرقاوي أن مسابقة "ألوان القدس"تشكل تمرينا تربويا ناضجا يشارك فيه فنانون مغاربة مبدعون، وأساتذة الفنون بالنوادي والمحترفات الفنية،والمعلمون المتخصصون في الرسم والتلوين والجماليات،مشيرا إلى أن ذلك مكن من "توسيع مدى المسابقة وتعزيز إشعاعها بما يتلاءم مع رغبتنا الجماعية في إشاعة ثقافة الفنون، وتهذيب الأذواق بين تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و14 سنة". وأضاف أن هذا التوجه سيتعزز في السنوات المقبلة بفضل الدعم الذي تتلقاه الوكالة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،التي تحرص على مواكبة أنشطة هذه المؤسسة،التي يرعاها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ويكرمها بإشرافه على عملها.

من جهته،قال شكيب بنموسى،وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،إن مسابقة " ألوان القدس" تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، والرفع من درجة الوعي بأهمية القضية الفلسطينية في نفوس المتعلمات والمتعلمين، من خلال الإبداع الفني عن مدينة القدس.وسجل،في هذا الصدد،أن المسابقة، التي دأبت وكالة بيت مال القدس الشريف على تنظيمها بتعاون مع الوزارة،تعد مبادرة محمودة تستحق الثناء والتقدير،إذ تشكل فرصة سانحة أمام التلميذات والتلاميذ لإبراز مواهبهم والتعبير عن مدى تعلقهم بمدينة القدس الشريف،من خلال الخطوط والرسوم والألوان،واستثمار فن الرسم في إظهار الخصوصيات الدينية والحضارية لهذه المدينة.

وذكر بنموسى بمركزية القدس الشريف لدى الأمة المغربية،والتي تجسدها،بشكل جلي ،الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس باعتباره رئيسا للجنة القدس،مبرزا جهوده للمحافظة على طابعها الخاص كمدينة متعددة الأديان، ورمزا للتعايش السلمي.

من جانبه أكد علاء الدين أبو شخيدم، مدير مدرسة الحسن الثاني في القدس، أن وكالة بيت مال القدس الشريف قامت،على مدار ربع قرن من عملها،بدعم المسيرة التعليمية في المدينة،بتوجيهات من الملك محمد السادس،رئيس لجنة القدس، مشددا على أنها لم تتوان طيلة هذه السنوات في أن تضع قطاع التعليم في القدس ضمن أولى اهتماماتها،من خلال برامج شراكة مع مديرية التربية والتعليم في القدس.

وأشار شخيدم، في هذا الإطار، إلى أنه جرى أخيرا اختيار 10 من مدارس المديرية، لتستفيد من أعمال الترميم والتأهيل والتجهيز وإنشاء نوادي بيئية، وذلك لتحسين جودة البيئة التعليمية في القدس.

وجرى بالمناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة بين وكالة بيت مال القدس الشريف ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ترمي إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في تنظيم مسابقة "ألوان القدس". كما تم التوقيع على بروتوكول تعاون بين الوكالة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش- آسفي تتعلق بتنظيم الدورة السادسة من هذه المسابقة.

وتشارك وكالة بيت مال القدس الشريف في الدورة الـ 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي يتواصل إلى غاية 19 مايو الجاري،برواق قبة الصخرة المشرفة، كعنوان رمزي لحضورها في المعرض،وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وتمت إقامة هذا الرواق على مساحة 90 مترا مربعا بهندسة تزاوج بين الطابع المغربي الأصيل وطابع فلسطيني يحاكي بعض معالم المسجد الأقصى المبارك، لاسيما القبة الذهبية المشرفة، ليكون فضاء مندمجا وذكيا لاستقبال الصغار والراشدين.

من حفل تتويج الفائزين بمسابقة "ألوان القدس"