إيلاف من فيينا: قالت تقارير صحفية أوروبية إن جمهور حفل تايلور سويفت "الملغي"، والذي كان مستهدفاً من تنظيم إرهابي، سوف يحصلون على مجوهرات من سواروفسكي.

فقد أصيب محبو تايلور سويفت بخيبة أمل عندما تم إلغاء حفلها في بسبب مؤامرة إرهابية في فيينا، ولكن من أجل إصلاح الأمور، لجأت هيئة السياحة في فيينا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة أفكارها حول كيفية تمكن المعجبين، الذين سافروا خصيصاً إلى فيينا لرؤية تايلور سويفت، من الاستمتاع بوقتهم في العاصمة النمساوية.

وكان أحد الاقتراحات هو أن يتنازلوا عن تذاكرهم وفي المقابل سيحصلون على قلادة من سواروفسكي.

ونشر أحد المعجبين على منصة X: "سواروفسكي تقدم قلادات لـ Vienna Swifties، أي لحفل تايلور سويفت، عليك فقط إظهار تذكرتك."

ومن الواضح أن المعجبين لم يحتاجوا إلى التأكيد عليهم، حيث أظهر مقطع فيديو نُشر على تيك توك اصطفاف عدد كبير من رواد حفل تايلور سويفت خارج المتجر، ونشر مجلس السياحة في فيينا رسالة تقول إن الطلب كان كبيرا لدرجة أن المخزون لدى المتجر قد نفذ.

تايلور تمتنع عن التعليق

امتنعت تايلور عن الإدلاء بإعلان عام عن التخطيط لاستهداف حفلها، ولكن ورد أنه تم القبض على مشتبه به ثالث، يُعتقد أن المشتبه به مراهق، مثل المشتبه بهما الآخرين، الذين ورد أنهم متطرفون في داعش-خراسان.

وقالت الشرطة إن المشتبه به الرئيسي كان شابًا يبلغ من العمر 19 عامًا خطط لمهاجمة الحفل، حيث كانوا خارج ملعب إرنست هابل، بالسكاكين والسواطير.

ووفقًا للمسؤولين، كان المهاجم المزعوم يحمل متفجرات في محاولة "لقتل أكبر عدد ممكن من الناس". وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فوروكوف: "تعتبر هذه المجموعة أكبر تهديد إرهابي خارجي للقارة".