إيلاف من لندن: التقطت المغنية العالمية صاحبة الكاريزما اللافتة تايلور سويفت صورة "سيلفي" مع الأمير ويليام وابنه الأمير جورج وابنته الأميرة شارلوت أثناء توقفها في جولة Eras Tour في لندن الجمعة 21 حزيران (يونيو)، كما يظهر في الصورة التي تمت مشاركتها على حساب انستغرام الرسمي لأمير وأميرة ويلز.

وفي الصورة، تقف سويفت، 34 عاما، إلى جانب أفراد العائلة المالكة الثلاثة، وتمد ذراعها وتبتسم ابتسامة عريضة، وهي تحمل هاتفًا لالتقاط صورة للمجموعة. "شكرًا لك @ taylorswift على الأمسية الرائعة! هذا ما جاء في التعليق التوضيحي للمنشور الملكي.

في صورة نشرتها على حسابها الخاص على Instagram ، شاركت سويفت لقطة لها مع الأمير ويليام، 42 عامًا، والأمير جورج، 10 أعوام، والأميرة شارلوت، 9 أعوام - بالإضافة إلى صديقها ترافيس كيلسي .

"عيد ميلاد سعيد M8! عروض لندن بدأت بداية رائعة،".. هكذا علقت المغنية على منشورها، في إشارة إلى عيد ميلاد الأمير ويليام .

وكان الأمير ويليام وأطفاله قد شاهدوا العرض في استاد ويمبلي خلال الليلة الأولى من توقف الجولة.

الأميرة بعيدة عن العيون

وظلت أميرة ويلز بعيدة عن أعين الجمهور إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة بينما تواصل علاجها من السرطان، وظهرت مؤخرا بشكل خاص في 15 حزيران (يونيو) في Trooping the Color ، وهو الاحتفال السنوي بعيد ميلاد الملك تشارلز ، في أول نزهة عامة لها مع العائلة المالكة منذ عيد الميلاد.

ومع ذلك، فإن هذا الحدث لا يشير إلى العودة إلى الحياة العامة، حيث تعتمد الارتباطات المستقبلية على الوقت الذي تشعر فيه بأنها قادرة على ذلك وتحت إشراف فريقها الطبي.