كاليفورنيا: قررت باريس هيلتون الرد على الضجة التي أثارتها تايلور سويفت في مهرجان كوتشيلا الموسيقي الذي يقام في صحراء كاليفورنيا، واشتعلت المنافسة في "الإطلالة" بينهما، لتجذب أنظار الجماهير، كذلك حظيت هذه المنافسة باهتمام وسائل الإعلام والصحف العالمية.

صحيفة "ماركا" المدريدية قالت إن باريس هيلتون تشعر بالغيرة من الحضور المميز للنجمة تايلور سويفت في أروقة المهرجان، مما دفع هيلتون لـ"التعري" أكثر من أجل جذب الأنظار، سواء فيما يتعلق بالبكيني الأسود الذي ظهرت به، أو غيره من الملابس المثيرة التي تتجاوز الحد المسموح به على حد وصف الصحيفة المدريدية.

وقالت الصحيفة :"باريس هيلتون تصل مهرجان كوتشيلا بإطلالات أكثر من المسوح به".

وتابعت :"مثل تايلور سويفت والعديد من المشاهير الآخرين، ظهرت باريس هيلتون في مهرجان كوتشيلا.، لكنها لم تفعل ذلك بصورة عادية، بل أرادت باريس نفس الأضواء التي حصلت عليها تايلور وترافيس كيلسي، ولهذا كان عليها أن تبرز الكثير من التفاصيل في ملبسها، وهزت وريثة الفنادق الحضور من خلال بيكيني على طراز رعاة البقر، مع قبعة سوداء تجعلها تبدو جاهزة للتوحش الغربي، وموسيقى كوتشيلا".

ضجة تايلور سويفت

وكانت النجمة تايلور سويفت قد أثارت ضجة كبيرة، إثر ظهورها في مهرجان كوتشيلا كمعجبة، إذ كانت تتفاعل وترقص مع صديقها ترافيس كيلسي، أثناء تقديم فرقة الروك "بليتشرز" عرضاً صاخباً خلال الحدث.

ويقود الفرقة جاك أنتونوف، منتج أعمال تايلور سويفت منذ فترة طويلة.

ونجح كيلسي، البالغ طول قامته 1.96 متر، في إخفاء صديقته الشهيرة عن الأنظار، واستمتع الثنائي بالعرض من المسرح مباشرة.

مع ذلك، رصد أحد صحافيي "وكالة فرانس برس" الصديقين اللذين تثير علاقتهما اهتماماً إعلامياً كبيراً، وهما يتمايلان ويغنيان أثناء أداء أنتونوف، الذي شارك في كتابة وإنتاج عدد من ألبومات سويفت.

ويأتي ظهور سويفت قبل أقل من أسبوع من إصدارها ألبومها المقبل "ذي تورتشرد بويتس ديبارتمنت» في 19 الجاري.

وتعد تايلور سويفت (34 عاماً)، التي أعلنت مجلة فوربس أخيراً دخولها نادي أصحاب المليارات، في فترة استراحة حالياً من جولتها العالمية «إيراس».

وأسس أنتونوف شركة «بليتشرز» التي يقودها منذ عام 2014، وفي الوقت نفسه أصبح من أكثر منتجي موسيقى البوب رواجاً، وعمل مع نجوم بارزين، من بينهم تايلور سويفت ولانا ديل ري ولوردي.