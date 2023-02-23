قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: كشفت باريس هيلتون عن اسم طفلها الأول في منشور على الإنستغرام يوم الأربعاء، أنها وزوجها كارتر ريوم سميا ابنهما فينيكس.

قالت هيلتون: "نخطط لتسميته فينكس. وهو الاسم الذي حددته منذ سنوات عندما كنت أبحث عن مدن ودول وولايات على الخريطة بحثاً عن شيء يناسب باريس ولندن".

وأضافت: "لدى Phoenix بعض النقاط المرجعية الجيدة لثقافة البوب ولكن الأهم من ذلك ، أنه الطائر الذي اشتعلت فيه النيران ثم صعد من بين الرماد ليطير مرة أخرى. أريد أن يكبر ابني وهو يعلم أن الكارثة والانتصار يداومان ويتجولان طوال حياتنا وأن هذا من شأنه أن يمنحنا أملًا كبيرًا في المستقبل ".

وتابعت: "ها أنت ذا. اسم طفلي الجميل هو فينيكس بارون هيلتون ريوم وكارتر وأنا فخورين جدًا بالترحيب به في هذا العالم."

كان إعلان باريس عبارة عن تعليق صوتي لقراءتها مقتطفًا من مذكراتها القادمة "Paris: The Memoir" التي تصدر في مارس.

هيلتون وريوم أعلنا عن ولادة فينيكس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نهاية الشهر الماضي. وفي مقابلة مع Harper's Bazaar ، كشفت هيلتون أنها أبقت ولادة طفلها الأول سراً من العالم وعائلتها.

وأوضحت: "كانت حياتي كلها عامة للغاية". "لم يكن لدي أي شيء لنفسي. قررنا أننا نريد أن نحظى بهذه التجربة الكاملة لأنفسنا."

شاركت هيلتون أن عائلتها عرفت بلحظات عن إستعانتها بـ "أم بديلة" قبل أن تشارك منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي. واتخذت إجراءات متطرفة لإبقاء الولادة سرا.