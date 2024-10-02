إيلاف من الرياض: "يانغو بلاي" التطبيق الترفيهي الشامل والرائد يهيمن على هذا الموسم بثلاثية قوية وحصرية، على منصتها، تجمع بين المرح، التشويق والدراما. حيث ينطلق المشاهد في رحلة مع هادية غالب، صانعة المحتوى التي كسرت الحواجز، ويكتشف أسرار نجاحها. وينضم إلى ديبو في مغامراته المضحكة والفريدة، ويشاهد كيف يتحول حياته رأسًا على عقب. ويتابع ليلى في رحلتها المثيرة لكشف لغز اختفاء زوجها.

أول أعمال يانغو الأصلية " الغالب غالب ": رحلة نجاح

الإنتاج الأصلي ل يانغو بلاي "الغالب غالب"، الذي يخوض في حياة صانعة المحتوى هادية غالب، ويكشف عن أسرار نجاحها وحياتها الشخصية. يتناول العمل مواضيع متعددة، بما في ذلك الجوانب الخفية للشخصيات المؤثرة، ريادة الأعمال، العلاقات العائلية، ورابطة الأب بابنته.

"ديبو": كوميديا ساحرة

من بطولة محمد أنور، ويدور في إطار كوميدي تشويقي حول شاب مستهتر يُدعى "ديبو"، يضطر للعمل في فندق لسداد ديونه عبر مكتب توظيف، ليكتشف أن الفندق مخصص لرعاية الحيوانات، مما يؤدي إلى سلسلة من المواقف الكوميدية لتتغير الأحداث بشكل كامل.

مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبدالوهاب وتأليف إيهاب بليبل، ويضم مجموعة من النجوم. وقد شهد المسلسل تفاعلاً كبيرًا منذ انطلاق عرضه حصريًا على يانغو بلاي.

"برغم القانون": دراما مشوقة

المسلسل الذي حقق نسبة مشاهدة مرتفعة منذ بدء عرضه الأول، فهو الدراما "برغم القانون" بطولة إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس.

تدور القصة حول ليلى، التي تكتشف اختفاء زوجها بشكل مفاجئ، وبعد رحلة بحث تكتشف أنه هرب تاركًا إياها وطفليهما بعد زواج استمر لعشر سنوات، فتبدأ في كشف أسرار اختفائه.

يمكنك الآن مشاهدة هذه الأعمال في مكان واحد من خلال تطبيق "يانغو بلاي"، الذي يعد الأول من نوعه الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويجمع بين بث الافلام و المسلسلات ، الموسيقى، والألعاب المصغرة. يقدم التطبيق مجموعة متنوعة من المحتوى الترفيهي، بما في ذلك مكتبة شاملة من الأفلام والمسلسلات المفضلة، بالإضافة إلى الأعمال الحصرية الجديدة، والموسيقى، والألعاب المصغرة، ويرافقه "ياسمينة"، المساعد الصوتي الذكي باللغة العربية بلمسة إنسانية. التطبيق متاح الآن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى أجهزة متعددة، ويضع معايير جديدة للترفيه الرقمي.