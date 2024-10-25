يطلق مركز الدرعية لفنون المستقبل برنامج "مزرعة" للإقامة الفنية لفناني الوسائط الجديدة والرقمية. يستمر البرنامج من شباط (فبراير) حتى نيسان (أبريل) 2025 ويقدم استوديوهات متقدمة ومساحات إبداعية ضمن معالم الدرعية التاريخية، حيث يتمكن المشاركون من استكشاف العلاقة بين الطبيعة والتكنولوجيا وسط أجواء محفزة ومرافق عالمية.

إيلاف من الرياض: كأول مركز مخصص لفنون الوسائط الجديدة والرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يدعو مركز الدرعية لفنون المستقبل الفنانين والباحثين المتمرّسين إلى تقديم طلبات المشاركة في برنامج "مزرعة" للإقامة الفنية لفناني الوسائط الجديدة والرقمية.

يمتد البرنامج على ثلاثة أشهر، من شباط (فبراير) وحتى نيسان (أبريل) 2025، ويتضمّن مسارَين منفصلَين: أحدهما للفنانين، والآخر للباحثين، بشرط أن يكونوا متمرّسين في مجالات فنون الوسائط الجديدة والرقمية. صُمم البرنامج لتشجيع الابتكار والتبادل الفكري في التخصصات الفنية المختلفة، ويوفّر للمشاركين إمكانية الوصول إلى استوديوهات ومختبرات إنتاج مُجهّزة بمعايير عالمية، إلى جانب الميزانية اللازمة لإنتاج أعمالهم.

ستُعرض الأعمال التي ينتجها الفنانون خلال إقامتهم في معارض مفتوحة للجمهور، أو يتم إدراجها في منشورات علمية بتيسير من مركز الدرعية لفنون المستقبل وشبكة الشركاء الإقليميين والدوليين التابعة له. سيحظى المشاركون أيضًا بفرصة عرض أعمالهم الفنية وتعريف الجمهور بها من خلال معارض ومنشورات ومؤلفات متخصصة إضافية. كما سيُوفر المركز مساحات مريحة ومُلهمة، ويقدّم للمشاركين فرص التواصل مع شبكة متنوعة من الفنانين الزملاء والاختصاصيين الممارسين من المملكة العربية السعودية والعالم.

من المقرّر افتتاح المركز هذه السنة، ليشكّل منظومة فريدة ومتطورة مجهّزة بأحدث التقنيات، تشمل معهداً ومختبراً ومساحات عرض، ويتخذ مقرًا له في منطقة الدرعية التاريخية المسجّلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. يمتدّ تصميم المركز على مساحة 6,550 مترًا مربعًا، ويحمل توقيع شركة الهندسة الإيطالية شياتاريلا أسوسياتي، ليجمع بين فنانين رقميين وفناني وسائط جديدة وأخصّائيي تكنولوجيا لإنتاج فن يربط بين الماضي والحاضر والمستقبل.

تمّ اختيار اسم البرنامج "مزرعة" للدلالة على موقع مركز الدرعية لفنون المستقبل المطل على المزارع والمواقع الأثرية في منطقة الدرعية. وسط هذه الأجواء المحفزة للابتكار والبحث العلمي، سيحظى المقيمون بفرصة لتأمل مزارع الدرعية، عاصمة الدولة السعودية الأولى، التي شكلت تاريخيًا شريانًا أساسيًا للحياة، والغوص في علاقة الإنسان بالطبيعة والتكنولوجيا، ودور هذه العلاقة في إثراء الحياة وديمومتها.

يحتفي برنامج الإقامة "أحلام الرمال بدقة عالية" لعام 2025 بمركز الدرعية لفنون المستقبل كمنارة تشهد على تطور النقد والإبداع والعلم، وتدعم تطوير الرؤية الإقليمية في فنون الوسائط الجديدة والرقمية. يشجّع موضوع البرنامج المشاركين على تقديم أعمال تتناول الموقع المادي للمركز وقربه من مزارع الدرعية، كما يحثّهم على تقصّي الرابط بين الماضي والمستقبل، ويدعوهم والجمهور للتأمل في علاقة الإنسان مع الطبيعة والتكنولوجيا. ولذلك، ينبغي أن تعبّر العروض المقدمة في إطار البرنامج عن قضايا معاصرة وسرديات عالمية واهتمامات إقليمية، وبخاصة تلك النابعة من سياق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتلك التي تحظى باهتمام الأغلبية العالمية.

قال إبراهيم السنوسي، الرئيس التنفيذي المكلّف لهيئة المتاحف: "يجسّد برنامج "مزرعة" للإقامة الفنية لفناني الوسائط الرقمية التزام المملكة بتطوير منظومتها الثقافية وتحويل الرياض إلى مركز عالمي لفنون الوسائط الجديدة والرقمية". وأضاف: "من خلال هذه الجهود، نسعى إلى ترسيخ دور المملكة في تعزيز التبادل الثقافي وريادة الأشكال الجديدة للتعبير الفني انطلاقاً من الدرعية، القلب التاريخي لمدينة الرياض".

من جهته، أفاد الدكتور هيثم نوار، مدير مركز الدرعية لفنون المستقبل، بأن "برنامج الإقامة سيقدّم للفنانين والباحثين المتمرّسين فرصة غير مسبوقة لتطوير ممارسات إبداعية جديدة والمشاركة في نقاشات علمية عالمية حول فنون الوسائط الجديدة من منظور إقليمي. ونحن نشجّع الفنانين والباحثين الشغوفين في مجال فنون الوسائط الجديدة على التقديم للمشاركة في هذا البرنامج الفريد".

للالتحاق بمسار الفنانين في البرنامج، يُشترط أن يكون المتقدم فنانًا معروفًا ومُمارسًا في إحدى مجالات فنون الوسائط الجديدة والرقمية، كالوسائط الصوتية، أو الوسائط البصرية، أو المنهجيات الحاسوبية أو الحيوية أو العلمية أو التكنولوجية. ويُقبل في مسار الباحثين الكتّاب، والباحثون، والعلماء المناظرون في فنون الوسائط الجديدة والرقمية أو في التكنولوجيا والثقافة. يرحّب المركز بالطلبات الواردة من جميع أنحاء العالم ويشجّع المشاركة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بإمكان المهتمّين الاطلاع هنا على معلومات إضافية عن معايير التقدّم لبرنامج "مزرعة" للإقامة الفنية لفناني الوسائط الجديدة والرقمية حتى 20 كانون الثاني (يناير) 2025.