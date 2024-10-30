إيلاف من القاهرة: عن عمر ناهز 82 عاماً، لم يمنعه من أن يظل محتفظاً بـ"وسامتة الهادئة" حتى نهاية العمر، رحل الفنان المصري مصطفى فهمي فجر الأربعاء بعد أن تدهورت حالتة الصحية الثلاثاء وتم نقله إلى أحد المستشفيات بحي المهندسين بالقاهرة، وخرج بعد خضوعه لفحوصات طبية.

وفي المساء تلقى المستشفى اتصالاً من أسرة الراحل تطلب حضور سيارة إسعاف لنقله للمستشفى من جديد، ولكن قبل وصول السيارة توفي متأثراً بتأثيرات ورم في المخ، وهو الورم الذي جعله يخضع لعملية جراحية دقيقة في آب (أغسطس) الماضي.

الفنان مصطفى فهمى ينتمى إلى أسرة أرستقراطية مارست العمل السياسي، حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيساً لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي سكرتيراً لمجلس الشورى، كما إن جدته هي أمينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي.

وحصل مصطفى فهمى على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، وشارك كمساعد تصوير في فيلم (أميرة حبي أنا) عام 1974.

وبدأ مصطفى فهمى مسيرته التمثيلية بالصدفة ليشارك في بطولة (أين عقلي) بنفس العام، ثم شارك عام 1976 بأربع أعمال (قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية)، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها (قصة الأمس، حياة الجوهري، أيام في الحلال، وفقاً لتقرير "صدى البلد".

وكان آخر أعمال أحدث أعمال الفنان مصطفى فهمي هو مشاركته في بطولة فيلم "السرب" الذي تم عرضه مؤخرا، وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات.

وفيلم "السرب" من بطولة كل من أحمد السقا، دياب، شريف منير، عمرو عبد الجليل وكوكبة من النجوم، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

ماذا فعل حسين فهمي؟



قال مصدر مقرب من الفنان حسين فهمي، إنه كان متواجدا في الأيام الأولى لانطلاق مهرجان الجونة الجمعة الماضي، وفي الساعات الماضية قرر المغادرة بصحبة زوجته عندما علم بأن الحالة الصحية لشقيقه مصطفى فهمي في تدهور شديد.

وأشار المصدر إلى أن حسين فهمي، لم يرغب في انتشار خبر أزمة شقيقه الصحية حتى لا يصيب الزملاء بالمهرجان بالحزن والقلق، وقرر أن يعلن أن خبر مغادرته للجونة خاص بإنهاء بعض الاستعدادات الخاصة بانطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الذي ينطلق خلال أسبوعين.

وعاد حسين فهمي إلى القاهرة سريعا ليستقبل خبر وفاة شقيقه، ودخل في نوبة بكاء شديدة ولم يستوعب الخبر، خاصة أن الراحل هو شقيقه الأصغر نظرا للعلاقة القوية التي تجمعهما سويا.