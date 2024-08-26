إيلاف من نيويورك: فقدت المغنية العالمية ماريا كاري أمها باتريشيا وشقيقتها أليسون في نفس اليوم، وقالت تعليقاً على هذه الصدمة:" قلبي مكسور، أقدر حب الجميع ودعمهم وأريد منكم احترام خصوصيتي خلال هذا الوقت الصعب بل المستحيل".

وقد توفيت والدة ماريا كاري باتريشيا وشقيقتها أليسون في نفس اليوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقالت المغنية الحائزة على جائزة جرامي في بيان خاص :"قلبي مكسور لأنني فقدت والدتي في نهاية الأسبوع الماضي. للأسف، في تحول مأساوي للأحداث، فقدت أختي حياتها في نفس اليوم".

تضيف ماريا: "أشعر بالسعادة لأنني تمكنت من قضاء الأسبوع الماضي مع أمي قبل وفاتها، أقدر حب الجميع ودعمهم واحترام خصوصيتي خلال هذا الوقت المستحيل."

ووفقاً لموقع مجلة "بيبول" لا توجد تفاصيل أخرى معروفة في هذا الوقت، بما في ذلك أسباب وفاة باتريشيا وأليسون.

من هي الأم باتريشيا؟

باتريشيا، التي كانت متزوجة سابقا من ألفريد روي كاري، كانت مغنية أوبرا ومدربة صوتية، تدربت في جوليارد قبل أن يرحب الزوجان بأليسون وماريا وابنهما مورغان، انفصل الوالدان فيما بعد عندما كان عمر ماريا كاري 3 سنوات.

وكتبت ماريا في مذكراتها الصادرة عام 2020 :"مثل العديد من جوانب حياتي، كانت رحلتي مع والدتي مليئة بالتناقضات، لم تكن رحلتي بالأبيض والأسود فقط، بل كانت عبارة عن قوس قزح كامل من العواطف والتناقضات" .

وتابعت ماريا في الكتاب: "علاقتنا عبارة عن حبل شائك من الفخر والألم والعار والامتنان والغيرة والإعجاب وخيبة الأمل، إنه حب معقد يربط قلبي بأمي."