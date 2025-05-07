إيلاف من واشنطن: كشف الملياردير الأمريكي باري ديلر، رئيس شركة "آي إيه سي"، تفاصيل صادمة عن حياته الجنسية، معترفا بأنه كانت لديه علاقات مع الرجال قبل زواجه من المصممة الشهيرة ديان فون فورستنبرغ.

وفي مقال نشره في مجلة "نيويورك" تزامنا مع إطلاق مذكراته الجديدة بعنوان "من كان يعلم؟"، أقر الرجل البالغ من العمر 83 عاما بأنه لم يشكك أبدا في ميوله المثلية، لكنه كان يخشى رد فعل المجتمع.

وقال ديلر، الذي ارتبط بفون فورستنبرغ منذ عام 2001: "كان هناك العديد من الرجال في حياتي، لكن لم تكن هناك سوى امرأة واحدة، ديان، التي عرفتها حين بلغت 33 عاما". وأضاف: "لم أنكر حقيقة ميولي الجنسية، لكن الخوف من نظرة الآخرين كان عقبة"، مشيرا إلى أن علاقته بزوجته كانت "معجزة حقيقية"، واصفا إياها بـ "الحب الفريد الذي لا ينتهي".

وعلى الرغم من اعترافه بعلاقاته السابقة مع الرجال، أكد ديلر أن حبه لديان لم يتأثر بذلك، قائلا: "نعم، كنت معجبا بالرجال، لكن هذا لم يتعارض مع مشاعري تجاهها. لا أستطيع تفسير ذلك، لكننا كنا مقدرين لبعضنا".

يذكر أن الزوجين جمعتهما قصة حب متقطعة، حيث التقيا أول مرة عام 1974، ثم انفصلا في الثمانينيات قبل أن يعودا مرة أخرى في التسعينيات، ويتزوجا رسميا في عام 2001. ورغم عدم إنجابهما أطفالا، فإن ديان لديها ابنان من زواج سابق.

وردا على المقال، علقت ديان من خلال ممثلها بقولها: "سر الحب والحياة هو الصدق"، في إشارة إلى دعمها لزوجها. ومن غير المعروف إن كان هذا الاعتراف سيؤثر على زواجهما، خاصة أنهما سبق أن أكدا أنهما لا ينامان في نفس الغرفة، لكنهما يقدران علاقتهما الفريدة.

ويأتي اعتراف ديلر في وقت أصبحت فيه النقاشات حول الهوية الجنسية أكثر انفتاحا، حيث قال: "اليوم، الأمور أكثر مرونة، ولم نعد سجناء للأفكار القديمة"، معبرا عن ارتياحه لهذا التغيير الاجتماعي.

