إيلاف من لندن: أعلن الثنائي الفني كيتي بيري وأورلاندو بلوم انفصالهما رسميًا، بعد تسعة أعوام من العلاقة التي أثمرت عن طفلتهما الوحيدة "ديزي دوف"، وسط تداول إعلامي واسع خلال الأيام الماضية بشأن وضع العلاقة بينهما.

وجاء في بيان مشترك نُشر عبر مجلة US Weekly: "سيظلان معًا كعائلة، لأن أولويتهما المشتركة، وستظل دائمًا، هي تربية ابنتهما في حب واستقرار واحترام متبادل". وأفادت شبكة CNN بأنها تواصلت مع ممثلي الفنانين للحصول على تعليق إضافي.

يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من تداول تقارير تفيد بانفصال الثنائي، لا سيما في أعقاب ظهور أورلاندو بلوم منفردًا في حفل زفاف لورين سانشيز وجيف بيزوس، الذي أُقيم مؤخرًا في مدينة البندقية الإيطالية، في حين كانت كيتي بيري في جولة غنائية بأستراليا.

بدأت العلاقة بين المغنية الأميركية والممثل البريطاني في عام 2016، وشهدت مراحل متعددة من الانفصال والعودة. وفي عام 2020، رُزق الثنائي بابنتهما. وكان بلوم قد صرّح في مقابلة تلفزيونية مع تريفور نوح العام الماضي قائلاً: "لن أُغيّر علاقتي بكيتي مهما حدث".

وأثار بلوم مؤخرًا تفاعلاً على حسابه في منصة إنستغرام بعد نشره سلسلة اقتباسات لعالم النفس السويسري كارل يونغ، تمحورت حول مفاهيم الحب والقوة والوحدة. وجاء في أحد المنشورات: "الوحدة لا تأتي من عدم وجود أشخاص حولك، بل من عدم القدرة على التواصل بشأن الأمور التي تبدو مهمة بالنسبة لك".

وتعد كيتي بيري واحدة من أبرز نجمات البوب العالميات، فيما يُعرف أورلاندو بلوم بأدواره في سلسلة "قراصنة الكاريبي" و"سيد الخواتم"، وقد شكّلت علاقتهما محور اهتمام إعلامي مستمر خلال السنوات الماضية.