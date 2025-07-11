إيلاف من القاهرة: كُشف النقاب عن الإعلان الرسمي للفيلم المصري الجديد "درويش"، من بطولة عمرو يوسف، والذي ينطلق عرضه في صالات السينما يوم 13 آب (أغسطس) في مصر، على أن يُطرح لاحقًا في دور العرض بجميع أنحاء المنطقة العربية اعتبارًا من 28 من الشهر ذاته.

ينتمي "درويش" إلى نوعية الأفلام الدرامية المركّبة، ويمزج بين عناصر التشويق والكوميديا والعلاقات العاطفية المتشابكة، ضمن حبكة تدفع المتفرج لطرح تساؤلات حول مفهوم البطولة الحقيقية في مواجهة الفوضى الأخلاقية.

يروي الفيلم قصة "درويش"، الشخصية الرئيسية التي اعتادت اتخاذ قراراتها الحاسمة وفق مبدأ السرعة والمفاجأة، لكن صفقة واحدة تغيّر مجرى حياته، وتدفعه إلى التورط في سلسلة من الأحداث المرتبطة بالمجوهرات المسروقة، والاتفاقات الغامضة، وعلاقة عاطفية غير متوقعة.

يتنقل البطل بين مطاردات متعددة، وسط صراع داخلي يتعقّد بوجود امرأتين تسعيان للسيطرة على مسار حياته، ما يُسهم في تفكيك قاعدته السابقة: "فكر بسرعة، تحرك أسرع"، ويحوّل اندفاعه إلى حالة من الفوضى والانكشاف.

الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويشارك في بطولته كل من دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب.