قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



في اليوم السابع والعشرين من الشهر الكريم، طبقنا الرئيسي يخنة الخرشوف بلحم الستيك، والسلطة هي سلطة خس لولو روسو مع الفاصولياء الحمراء، أما الحلى فوردات الشام بالقشدة.

يخنة الخرشوف والستيك

المكونات والمقادير

نصف كيلوغرام من شرائح الفيليه

6-8 حبات من كعب الخرشوف

نص كيلوغرام من الجزر المقطع

نصف كيلوغرام من البطاطا مقطعة مكعبات

5 كويزات من البصل المقشر

حبتان من الطماطم مقطعة 4 قطع

عصير نصف ليمونة

ربع كوب من الزيت النباتي

ملعقة طعام من الزبدة

ملعقة طعام من البهار الحلو

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

3-4 أكواب من الماء الحار

ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

نملح شرائح الفيليه ونبهرها بالفلفل الأسود

في قدر على النار، نسخن الزيت ونقلي شرائح اللحم حتى تنضج ونضعها جانبا

في الزيت نفسه، نقلب الخضار المقطعة (الجزر والخرشوف والبطاطا والبصل) على نار قوية 5 دقائق

نرفع الخضار من القدر ونُرجع شرائح اللحم، نضعها في كعب القدر ثم نضيف فوقها الخضار ثم قطع الطماطم والفلفل الأسود والبهار الحلو والملح ونغمر الكل بالماء الحار ونتركها على نار حامية لتبدأ اليخنة بالغليان

نخفف النار ونتركها تنضج على نار هادئة ساعة او حتى تنضج الخضار

قبل ان نرفع القدر عن النار نضيف الزبدة وعصير الليمون

تقدم مع الأرز الأبيض أو مع الأرز الأميركي



سلطة لولو روسو والفاصولياء الحمراء

المكونات والمقادير

2 كوب من خس لولو روسو

نصف كوب من الفاصولياء الحمراء المسلوقة

نصف كوب من الطماطم الكرزية

فليفلة خضراء مقطعة شرائط

القليل من البصل الأخضر المقطع

فص ثوم مهروس

نصف ملعقة من النعناع المجفف

عصير ليمونتين

4 ملاعق من زيت الزيتون

فلفل أسود

ملح بحسب الحاجة

طريقة التحضير

في وعاء عميق صغير، نخلط الثوم والملح والفلفل والعصير والزيت لتمتزج جيدا

في وعاء التقديم، نضع أوراق خس لولو روسو ونوزع فوقها الفاصولياء والفليفلة والطماطم والبصل الأخضر

ثم نصب الصلصة ونقدمها





وردات الشام بالقشدة

المكونات والمقادير

رقاقات للبقلاوة جاهزة

300 غرام قشطة طازجة

3-4 أكواب من الزيدة السائلة

ملعقة كبيرة من الفستق الاخضر المبشور

قطر أو شربات

قالب على شكل وردة

طريقة التحضير