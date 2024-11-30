إيلاف من روما :كشف أحد الطهاة الإيطاليين عن العلامات التي تدل على جودة المعكرونة، حيث أكد فرانشيسكو ماتانا إنه يُطرح عليه السؤال باستمرار ، ورغم أنه لا يستطيع مشاركة علامة تجارية بعينها، إلا أنه يستطيع مشاركة ما يجب أن يبحث عنه الناس بشكل عام لمعرفة جودة المعكرونة.

وقد عرض الشيف، الذي يتابعه أكثر من 326 ألف متابع على تطبيق تيك توك، نوعين مختلفين من معكرونة البيني، وأضاف أن "كلاهما يستخدم نفس المكونات تمامًا - سميد القمح الصلب والماء".

لكن كان هناك فرق رئيسي، الأول هو اللون الأصفر الفاتح ـ وهو لون أشبه بالعاجي، وتابع "هذا يعني أن المعكرونة تم تجفيفها ببطء ولم يتم حرق جميع العناصر الغذائية فيها".

قال السيد ماتانا إن السطح يجب أن يكون خشنًا ومعتمًا أيضًا. واقترح على الناس البحث عن البرونز، وذلك لأنه يمتص الماء ويسمح بصلصة كريمية.

الأصفر الزاهي "ليس جيداً"

وقال إن المعكرونة ذات اللون الأصفر الزاهي التي يجب الحذر منها، مما يعني أن المعكرونة خضعت لعملية تجفيف "عنيفة".

وقال ماتانا إن هذا يعني درجة حرارة عالية جدًا لفترة قصيرة من الوقت، وأثار هذا الخبر ذهول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

علق أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "اعتقدت أن المعكرونة صفراء بسبب البيض"، فيما سأل آخر: "متى يجب عليك استخدام معكرونة البيض مقابل معكرونة السميد؟"

وأضاف شخص آخر: "لست متأكدًا من كيفية انتهائي على Pasta TikTok ولكن هذا كان شرحًا رائعًا".

علق أحدهم: "بصراحة، أنا أعيش من أجل دروس الطعام الإيطالي هذه، أقول دائمًا للناس في السوبر ماركت في أيرلندا، حيث ولدت، أن ينظروا إلى اللون وليس السعر"، هكذا كتب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

المعكرونة وزيادة الوزن.. أين الخلل؟

ويأتي ذلك بعد أن قالت أخصائية التغذية الرائدة شايلا كادوجان إن طريقة تناول المعكرونة قد تكون هي السبب في زيادة الوزن.

وفي مقال كتبته لمركز الأبحاث StudyFinds، أوضحت أن حجم الحصة الموصى به من المعكرونة هو أونصتان (56.7 جرامًا) من المعكرونة غير المطبوخة، وهو ما يعادل كوبًا واحدًا تقريبًا من المعكرونة المطبوخة.

تحتوي الحصة العامة الواحدة على حوالي 200 سعر حراري، و40 جرامًا من الكربوهيدرات، و 6 غرامات من البروتين، وغرام إلى غرامين من الألياف، وفقًا لشركة باريلا ، أكبر منتج للمعكرونة في العالم.

وبما أن المعكرونة تتكون بشكل أساسي من الكربوهيدرات، يميل الناس إلى النظر إليها على أنها "سعرات حرارية فارغة"، كما كتبت السيدة كادوجان، ولكن الكربوهيدرات هي "مصدر الطاقة المفضل" لجسم الإنسان، لذا فهي في الواقع توفر التغذية.

المصنوعة من الحبوب الكاملة "رائعة"

تحتوي المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة على كمية أكبر من الألياف والبروتين، وهما شيئان سيجعلانك تشعر بالشبع لفترة أطول ويقللان من احتمال الإفراط في تناول الطعام.

لكن الأمور تصبح معقدة من الناحية التغذوية عندما يتعلق الأمر بكيفية تحضير المعكرونة .

إن إضافة الصلصات والزبدة والكريمة واللحوم والجبن يمكن أن يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية ويؤدي حتماً أن جعل الطبق بأكمله خالياً من أي توازن بين العناصر الغذائية المفيدة.

وقالت السيدة كادوجان إن الناس يختارون أيضًا تناول المعكرونة كطبق رئيسي وليس كطبق جانبي، لذا فإنهم على الأرجح سيتناولون كمية أكبر من الحجم الموصى به.



