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دبي: بدأت منصة "شاهد VIP" ومحطة MBC4 بعرض "اعترافات فاشونيستا"دراما تقتحم عالم السوشيال ميديا، وتغوص في أسرار نجومها وتستكشف خبايا هذا العالم.

العمل من تأليف نادية طبارة، ساندرين زينون، مازن طه، وشارك في الكتابة ميرنا منير، وإخراج مازن فياض، ويجمع مرام علي وستيفاني عطالله، وسام فارس، جوزيف عبود (ZEF)، ميا علاوي، أيمن مطهّر بمشاركة الياس الزايك، هبة محمود، فهد سال، أليكو داوود وآخرين.



مرام علي

تقول مرام علي "العمل يختلف عما قدّمته سابقاً، كما أن فكرته جديدة وغير مستهلكة عربياً، فلكلّ إنسان وجوه عدّة، ليست كلها إيجابية بالضرورة، وهذا ما ستكشفه أحداث العمل" وتضيف: "طبيعة الإنسان قد تجعل من تصرفاته مع عائلته مختلفة عن تصرفاته في العلن، فهو قد يكون في الحقيقة مختلفاً عن ما يبدو عليه أمام العالم الخارجي". وتوضح حول دورها: "أقدم دور سحر، وهي فاشونيستا، تخوض عدة أحداث وسنكتشف الحياة الحقيقية التي تخفيها عن الغرباء".



ستيفاني عطالله

تعبّر ستيفاني عطالله عن سعادتها بهذا الدور، وهذا العمل الذي تأمل أن يكون نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، وتضيف: "القصة عصرية وفريدة من نوعها، تحاكي الشباب وتجذب كل الفئات العمريّة". وتوضح "أقدم دور ملاك، لكنها ليست ملاك على الإطلاق، بل توازي عشر نساء، إن جاز التعبير، وهي ليست متعددة الشخصيات لكنها بارعة في تقسيم وقتها". وتنتقل إلى الكلام عن علاقة ملاك بسحر، فتصفها بالمعقدة، "لكنها علاقة جميلة وغنية وهناك ما يجمعهما وسنكتشفه في نهاية المسلسل، وهما تعيشان في عالم السوشيال الصعب، ولكلّ منهما مشاكلها وتدافع عن نفسها، في ظل الصراعات الكثيرة"



المخرج مازن فياض

يتوقف مازن فياض عند ظاهرة المؤثرين على السوشيال ميديا وخاصة في عالم الموضة الّذين أصبحوا مشاهيراً مشيراً إلى "أننا سنرى الجانب المظلم من حياتهم، وسنضيء على هواجسهم ومشاكلهم، فحياتهم أمام الكاميرا مختلفة عن حياتهم الحقيقية". يعتبر فياض أن "مرام علي وستيفاني عطالله تنتميان إلى مدرستين تمثيليتين مختلفتين، وأنا سعيد بالعمل معهما، وقد فوجئت بطريقة أداء مرام لشخصية سحر، هي جريئة ولديها قدرة على الفصل بين شخصيتها الحقيقية وشخصية سحر، أما ستيفاني فتتقمص شخصية ملاك وتحاول أن لا تخرج منها حتى أنها تحملها معها بعد توقف التصوير".



يُعرض "اعترافات فاشونيستا" على MBC4، من الأحد إلى الخميس الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية، وقبلها بيوم واحد على "شاهد VIP".