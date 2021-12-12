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أطلق مغردون حملة تضامن واسعة مع المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، عقب ظهورها في حفل حليقة الرأس، مما أثار جدلا عن أسباب المظهر الجديد.

وردت شيرين على الانتقادات والافتراضات التي وُجهت إليها عبر تويتر، سائلة جمهورها "لماذا تفترضون الأسوأ؟".

ليه ميكونش لوك جديد؟ ، ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش انا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟، ليه فرضتوا السيء والاسوأ و ظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني..

انا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق او تكونوا ظالمين. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) December 11, 2021

وكانت الفنانة المصرية قد أحيت حفلا غنائيا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم الجمعة، وتطرقت خلال الحفل إلى هيئتها الجديدة، قائلة "أتمنى أن تتقبلوا شكلي الجديد".

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق مغردون وسوما لتعبريهم عن دعمهم للفنانة، رافضين الانتقادات التي وجهت لها، ومشيدين بما وصفوه "عفوية وصدق" الفنانة المصرية و"قربها من قلوب جماهيرها". واستخدم مغردون وسوم #كلنا_شيرين و #جميلة_يا_شيرين.

ودافع مغردون عن حرية شيرين باتخاذ قرارات تخص جسدها، منتقدين ما وصفوه بالـ "مجتمع الذكوري الذي يفرض على النساء مظهرا معينا".

وقت قصيت شعري ع الزيرو السنة الماضية، سمعت تعليقات متل "ليه عملتي بحالك هيك"، "شو حسن صبي"، واشيا تانية بتجمع بين الذكورية والغبا. العالم حرة تعمل يلي بدها ياه. بدنا نقصّ شعراتنا ع الصفر، بدنا نعمل تاتو، بدنا نفخط منخارنا وما إلنا نبرر ليه. أجسادنا وحرين فين.

وكتير حب لشيرين ❤️ — Joelle Boutros (@JoelleBoutros) December 11, 2021

كما عبّر إعلاميون ومشاهير عن دعمهم للفنانة المصرية، مؤيدين "قراراتها الشخصية والجريئة".

بكل مراحل حياتها لم تفقد عفويتها وتلقائيتها وظلت شجاعة رغم كل الصعاب. ام متفانية وفنانة موهوبة وصوت لن يتكرر.. واقولكم على سر؟ معظم النساء وانا منهن يتمنين ان يجربن قصة الشعر هذه ولو لمرة بحياتهن! برافو #شيرين_عبد_الوهاب 👏🏼💖 pic.twitter.com/gdeDCnfbsP — Liliane Daoud ليليان (@liliandaoud) December 11, 2021

كل الدعم والحب ليكى يا شيرين…#شيرين_عبدالوهاب pic.twitter.com/1xfQbWu7yv — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) December 10, 2021

وكانت المغنية المصرية قد أعلنت الانفصال عن زوجها حسام حبيب قبل أيام من الحفل الذي أقامته في أبو ظبي. وقالت في بيان نشرته على حسابها في تويتر، إن الأسباب "تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية".

وطالب قطاع من المغردين جمهور الفنانة المصرية ووسائل الإعلام باحترام شيرين وإعطائها المساحة اللازمة حتى "تخرج من الفترة العصيبة التي تمر بها، وعدم استغلال ضعفها".