أطلق مغردون حملة تضامن واسعة مع المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، عقب ظهورها في حفل حليقة الرأس، مما أثار جدلا عن أسباب المظهر الجديد.

وردت شيرين على الانتقادات والافتراضات التي وُجهت إليها عبر تويتر، سائلة جمهورها "لماذا تفترضون الأسوأ؟".

وكانت الفنانة المصرية قد أحيت حفلا غنائيا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم الجمعة، وتطرقت خلال الحفل إلى هيئتها الجديدة، قائلة "أتمنى أن تتقبلوا شكلي الجديد".

In love with her! ♥️#شيرين_عبدالوهاب pic.twitter.com/ruL6KD5wvj