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باريس: شهد عام 2021 رحيل الأمير فيليب وديسموند توتو وتشارلي واتس وعبد العزيز بوتفليقة. في ما يأتي موجز عن أبرز الراحلين في العالم سنة 2021.

16- فيل سبيكتور (81 عاما): منتج موسيقي أميركي عمل مع مغنين وفرق عالمية أبرزها "البيتلز" وأحدث ثورة في موسيقى البوب مع ما عرف بمؤثرات "جدار الصوت"، توفي في السجن حيث كان يمضي عقوبة بتهمة القتل.

لاري كينغ

23- لاري كينغ (87 عاما): ملك المقابلات ونجم الإعلام الأميركي المرئي والمسموع وقد أمضى أكثر من 60 عاما وراء المذياع، وأصبح برنامجه الذي استمر من 1985 إلى 2010 على محطة "سي إن إن" ممرا إلزاميا للمسؤولين السياسيين والمشاهير.

05- كريستوفر بلامر (91 عاما): ممثل كندي شكّل فيلم "ذي ساوند أوف ميوزيك" بداية شهرته وقد حاز جائزة أوسكار عن أفضل ممثل ثانوي وجائزة "غولدن غلوب" عن "بيغينرز".

08- جان كلود كاريير (89 عاما): كاتب سيناريو فرنسي في رصيده نحو 60 سيناريو بالإضافة إلى نحو 80 كتابا وعمل إلى جانب مخرجين سينمائيين منهم لويس بونويل وميلوش فورمان.

10- لاري فلينت (78 عاما): مؤسس امبراطورية إعلامية للمواد الإباحية ومؤسس مجلّة "هاسلر".

الرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم

14- كارلوس منعم (90 عاما): رئيس سابق للأرجنتين يعرف نفسه إيديولوجيا على أنه من أتباع البيرونية، وهي حركة قائمة على سياسات وإرث الرئيس السابق خوان بيرون.

22- لورنس فيرلينغيتي (101 سنة): شاعر أميركي كان من أبرز وجوه القصيدة الأميركية خلال القرن العشرين إلى جانب كونه ناشرا وصاحب مكتبة.

24- فيليب جاكوتيه (95 عاما): شاعر ومترجم وناقد أدبي سويسري ناطق بالفرنسية.

02- باني ويلر (73 عاما): مغن وعازف إيقاع جامايكي وهو أسطورة في موسيقى الريغي.

08- جبريل تمسير نياني (89 عاما): مفكر ومؤرخ غيني بارز.

09- جيمس لورانس ليفين (77 عاما): مدير موسيقي لأوبرا متروبوليتان في نيويورك، كان عرضة لدعاوى "تحرش" و"سلوك جنسي مسيء".

الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية

09- الامير فيليب (99 عاما): الأمير فيليب ماونتباتن دوق إدنبره زوج الملكة إليزابيث لأكثر من 73 عاما.

09- إيرل سيمونز (50 عاما): مغني راب أميركي يعرف ب"دي إم أكس".

14- برنارد مادوف (82 عاما): يقف وراء أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ بلغت قيمتها عشرات مليارات الدولارات. توفي في سجن في نورث كارولاينا حيث كان يمضي عقوبة مدتها 150 عاما.

إدريس ديبي

20- إدريس ديبي (68 عاما): رئيس تشاد منذ العام 1991 أصيب على الجبهة خلال مواجهة مع متمردين في اليوم التالي لإعادة انتخابه مرة سادسة.

24- ألبير إلباز (59 عاما): مصمم أزياء أميركي إسرائيلي ترأس مدى 14 عاما مجموعة "لانفان" حتى 2015.

24- كريستا لودفيغ (93 عاما): مغنية أوبرا حازت وسام جوقة الشرف الفرنسية عام 2010 عن مسيرتها المهنية التي امتدت نصف عقد تقريبا.

04- ريتشارد إرنست (87 عاما): يعتبر أحد مطوّري التصوير بالرنين المغناطيسي النووي (إم إر آي) وحائز جائزة نوبل للكيمياء عام 1991.

17- كينيث كوندا (97 عاما): ملقّب ب"غاندي الإفريقي" لتبنيه التحرك اللاعنفي لنيل استقلال زامبيا التي ترأسها بين 1964 و1991.

30- دونالد رامسفلد (88 عاما): وزير دفاع أميركي خلال عهد جورج دبليو بوش ومهندس الحرب في أفغانستان وغزو العراق.

07- ديليب كومار (98 عاما): أحد أكبر نجوم العصر الذهبي للسينما الهندية.

25- هنري فيرن (102 سنة): كاتب بلجيكي مبتكر سلسلة كتب مغامرات بوب موران.

09- باتريشا هيتشكوك (93 عاما): الابنة الوحيدة للمخرج ألفريد هيتشكوك والممثلة البريطانية ألما ريفيل.

20- راوول كوفين (82 عاما): كاتب بلجيكي مؤلف الكتب المصورة "لي تونيك بلو".

حسين حبري

24- حسين حبري (79 عاما): رئيس تشادي سابق (1982-1990) توفي بكوفيد في السنغال حيث سجن لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

24- تشارلي واتس (79 عاما): عازف الدرامز في فرقة "رولينغ ستونز".

29- جاك روغ (79 عاما): الرئيس البلجيكي السابق للجنة الأولمبية الدولية بين 2001 و2013.

29- لي "سكراتش" بيري (85 عاما): منتج أغنيات بوب مارلي وموسيقي جامايكي.

02- ميكيس ثيودوراكيس (96 عاما): ملحن موسيقى فيلم "زوربا اليوناني" ونائب يوناني يساري سابق.

06- جان بول بلموندو (88 عاما): أحد أكبر نجوم السينما الفرنسية.

11- أبيمال غوزمان (86 عاما): مطلق منظمة "الدرب المضيء" التي أعلنت الحرب الثورية في البيرو.

17- عبد العزيز بوتفليقة (84 عاما): رئيس الجزائر (1999-2019) استقال من السلطة تحت وطأة تظاهرات الحراك الجزائري والجيش.

13- أغنيس تيروب (25 عاما): عثر على حاملة برونزيتين في سباق 10 آلاف متر ضمن بطولة العالم لألعاب القوى ميتة بطعنات سكين في منزلها الواقع في مركز إيتن التدريبي في غرب كينيا. وأكدت الشرطة الكينية حينها أنها بدأت البحث عن زوجها المتهم الرئيسي بقتلها.

18- كولين باول (84 عاما): أول وزير خارجية أميركي أسود خلال عهد جورج بوش.

11- فريديريك دو كليرك (85 عاما): آخر رئيس أبيض لجنوب إفريقيا عجل بسقوط نظام الفصل العنصري بإطلاق سراح نيلسون مانديلا الذي تقاسم معه جائزة نوبل للسلام.

13- ويلبر سميث (88 عاما): مؤلف روايات مغامرات جنوب إفريقية مترجمة حول العالم.

27- ألمودينا غرانديس (61 عاما): كاتبة وصحافية إسبانية.

28- فرانك وليامز (79 عاما): مؤسس فريق "وليامز إف1" أحد أشهر الفرق في تاريخ الفورمولا واحد.

03- لامين دياك (88 عاما): رياضي سنغالي سابق في الوثب الطويل ورئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى وكان محتجزا في فرنسا بتهم فساد.

11- آن رايس (80 عاما): كاتبة أميركية مؤلفة روايات الخيال ومصاصي الدماء ومنها "انترفيو ويذ إيه فامباير" (مقابلة مع مصاص دماء).

12- فيسينتي فرنانديس (81 عاما): ملك الأغنية الشعبية المكسيكية وأحد أبرز وجوه فرق "مارياتشي" الشهيرة.

16- لوسيا هيريارت (98 عاما): أرملة الرئيس التشيلي السابق أوغوستو بينوشيه.

18- ريتشارد روجرز (88 عاما): مهندس معماري بريطاني وهو من رواد حركة "هاي تك" المعمارية التي تتميز بالتصاميم الزجاجية والفولاذية وأنابيب التوصيل الظاهرة ومصمم مشارك لمركز جورج بومبيدو في باريس.

23- جوان ديديون (87 عاما): كاتبة وصحافية أميركية اشتُهرت بقصصها عن كاليفورنيا في ستينات القرن الماضي.

الأسقف ديسموند توتو

26- ديسموند توتو (90 عاما): أسقف ورمز من رموز الكفاح ضدّ نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.