قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: توفيت الممثلة المصرية مها أبو عوف في ساعة مبكرة من اليوم الخميس عن عمر ناهز 65 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.

و كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سبب وفاة أبو عوف قائلا: "كانت تعاني من مرض سرطان الرئة، وتدهورت حالتها في منذ أيام ونقلت على إثرها المستشفى، ومكثت في العناية المركزة، حيث تم تشخيص حالتها بأنه التهاب رئوي حاد، وهو من أعراض سرطان الرئة، وتدهورت حالتها في الساعات الأخيرة حتي فارقت الحياة".

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة في بيان قالت فيه إن صلاة الجنازة تقام غداً ظهراً من مسجد الرحمن الرحيم، صلاح سالم.

وغيب الموت مها أبو عوف بعد مسيرة فنية حافلة قدمت خلالها ما يزيد عن 120 عملاً فنياً كان آخرها مسلسل “الحرير المخملي” الذي عرض العام الماضي.

الراحلة هي ابنة الموسيقار الراحل أحمد شفيق أبو عوف (1919-2004) وشقيقة الموسيقي والممثل الراحل عزت أبو عوف.

ولدت في نوفمبر عام 1956، وتخرجت من الجامعة الأميركية بالقاهرة قبل أن تنضم مع أخواتها منى وميرفت ومنال لفرقة (فور إم) التي شكلها شقيقهن عزت أبو عوف نهاية حقبة السبعينات، وبالتوازي مع انطلاقها في عالم الغناء قدمها المخرج حسن الإمام في دور صغير بفيلم (لا تظلموا النساء) أمام حسين الإمام وهناء ثروت وتحية كاريوكا وسعيد صالح.

توالت بعد ذلك أعمالها السينمائية ومنها (أنا لا أكذب ولكني أتجمل)، و(ممنوع للطلبة)، و(الخط الساخن)، و(في الصيف الحب جنون)، و(أحلى الأوقات)، و(معلش إحنا بنتبهدل)، و(أمير البحار)، و(غش الزوجية).

وفي الدراما التلفزيونية قدمت مسلسلات (الحساب)، و(الرجل الآخر)، و(الخواجة عبد القادر)، و(ساحرة الجنوب)، و(أرض جو)، إضافة إلى "الست كوم" الشهير (راجل وست ستات) مع أشرف عبد الباقي ولقاء الخميسي.تزوجت "مها أبو عوف" لفترة قصيرة من الفنان عمر خورشيد قبل وفاته في حادث مروري عام 1981 ثم تزوجت بعد ذلك وأنجبت ابنها الوحيد شريف.

كما نعاها عدد من الفنانين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم إسعاد يونس، وأحمد بدير، ووفاء عامر، ومحمود البزاوي، ومصطفى شعبان، وناهد السباعي، ومحمد عادل إمام، وزينة.