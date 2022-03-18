قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: أطلقت ماكس مارا مجموعتها من ملابس الشاطيء لربيع وصيف 2022، وهي وعد بالسعادة مستوحى من أجواء البحر الأبيض المتوسط.

تذكرنا البيكينيات عالية الخصر بخمسينيات القرن الماضي بقممها المثلثة العريضة والقيعان الفرنسية القصيرة، بالإضافة إلى ملابس السباحة المكونة من قطعة واحدة - والتي تتميز إما بخطوط عنق عميقة أو خلفية، وتصميم من كتف واحد. يمكن ارتداء جميع الموديلات تحت الفساتين ذات القميص القطني أو القفطان الخفيف.