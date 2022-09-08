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مدريد: أشاد ملك إسبانيا فيليبي السادس بالملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاماً مذكّراً بأنها "كتبت أبرز الفصول في تاريخ عالمنا" خلال سبعة عقود.

وكتب فيليبي السادس في برقية إلى الملك الجديد تشارلز الثالث: "لقد شهدت جلالة الملكة إليزابيث الثانية بلا شك وكتبت وشكلت أبرز الفصول في تاريخ عالمنا مدى العقود السبعة المنصرمة" ، مشيدًا بـ"حسّ الواجب والالتزام لديها"، وبـ"حياتها التي كرستها بأكملها لخدمة" شعبها.