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سيدني: عُيِّن الملك تشارلز الثالث رسميًا ملكًا لأستراليا ونيوزيلندا الأحد في احتفالات أقيمت في البلدين بمناسبة اعتلائه العرش.

ففي كانبيرا أعلن الحاكم العام ديفيد هيرلي أن "الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الملك تشارلز الثالث (...) ملك أستراليا".

وفي حفل مماثل في ولنغتون، حيت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن تشارلز الثالث، مؤكدة أنه "يكن الود منذ فترة طويلة لنيوزيلندا وأظهر باستمرار اهتمامه الكبير بأمتنا".

والمراسم في البلدين شكلية.

وهاتان المستعمرتان البريطانيتان السابقتان مستقلتان منذ عقود لكنهما أبقتا الملك رئيسا للدولة.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الذي سيتوجه إلى لندن هذا الأسبوع لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، أن 22 أيلول/سبتمبر سيكون عطلة رسمية في أستراليا حدادا على الملكة.