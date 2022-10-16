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إيلاف: "Habito" هو اسم مجموعة "Weekend Max Mara" الجديدة التي تم إنشاؤها بالاشتراك مع المهندسة المعمارية والمصممة المشهورة عالميًا باتريشيا أوركيولا لخريف وشتاء 2022-2023

كما أنها تمثل المجموعة العاشرة من مشروع "Weekend Max Mara Signature".

في مزيج من اللغات والرؤى ، تتخلل موهبة أوركيولا كمهندسة معمارية ومصممة متعددة الأوجه.

توازن المجموعة بين الشخصية والراحة للمسافرين الراقيين وحياتهم السريعة، تشير كلمة "هابيتو" باللغة الإسبانية إلى "العادات" و "السكن" بصيغة المتكلم. عملي عبارة عن بحث يومي حول كيف يمكننا العيش في مساحة أو تجربة معيشية بأبعاد مختلفة. لماذا لا ينطبق الامر على الملابس ايضا؟ إنها قطع من منازلنا نحضرها معنا في طريقنا. تدور رواية المجموعة حول القطع الهجينة التي ترحب بك كمنزل. تقول باتريشيا أوركيولا ، "موطن عاطفي" ، مضيفةً "كيف أن Habito هو مشروع شخصي وحميم بالنسبة لها".