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تصدرت الفنانة اللبنانية الشهيرة هيفاء وهبي نقاشات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دول عربية مختلفة بعد ظهورها في موسم الرياض، إذ دشن مغردون حملة تدعمها بعد تعرضها للتنمر وتداول صورها بشكل واسع.

وبعد ظهور وهبي في مؤتمر صحفي سبق حفلها في موسم الرياض، تداول مغردون صورا للفنانة وقالوا إن "علامات التقدم بالسن بدت ظاهرة عليها".

لم يشفع جمال الفنانة اللبنانية #هيفاء_وهبي -المتفق عليه- ليحميها من التنمر الإلكتروني بسبب صورة، قيل إنها كشفت تغيّر ملامحها بسبب تقدّمها في السن.

1/3#لبنان #شريكة_ولكن pic.twitter.com/QLHHyeGXbH — شريكة ولكن - Sharika wa Laken (@Sharika_walaken) November 2, 2022

إلا أن التعليقات لم تقتصر على ذلك، بل كانت لهجتها تحمل نبرة من الشماتة، وهو ما وصفه مغردون ومشاهير من متابعي الفنانة اللبنانية بـ"التنمر على أيقونة الشاشة"، وأنه "ظاهرة اجتماعية خطيرة تدل على مشكلة أكثر عمقا".

للأسف نحن العرب مهما تطورنا مصرين على التقليل من قيمة المرأة، وتحديد قيمتها فقط بعمرها بدل انجازاتها.

شوفوا كيف جينيفير لوبيز يقدرونها بالعالم، أما نحن بنحاول نكسر المرأة والتقليل من شأنها والتنمر لاسباب سطحية. اتمنى نخلص من هذا التفكير الرجعي

وأنا أدعم #هيفاء_وهبي لأنها أيقونة pic.twitter.com/GJLjovNrHU — مهيرة (@Mahira) November 1, 2022

هيفاء وهبي تعلق

وعقب الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت الفنانة هيفاء وهبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، وعلقت على الضجة التي أثارتها صورها، وأكدت أن "ظهورها بشكلها الطبيعي على المسرح يمثّل الرد المناسب على هذه الضجة".

وأضافت: "ربنا أعطاني نعما كثيرة تستحق الشكر ... وكل ما ستنجح في حياتك ستكون مستهدف ... وردّي الحقيقي هو ظهوري أمام الملايين على الهواء مباشرة".

وتابعت: "موضوع بهذه التفاهة لن يستوقفني، أو حتى حملة موجهة معروفة إنها ورا أشخاص هو ده هدفهم، لأني كنت في بلد راقٍ جدا، وفي حدث فني أحسد عليه، فطبيعي يطلع لي أشخاص يرغبون يعملوا شوية حركات".

وختمت تعليقها قائلة: "من الواضح أني مستهدفة، خصوصاً كل ما ربنا بيعطي تقدم ونجاح، هناك أشخاص يسعون لتدمير صورتك".

حملة تضامن مع هيفاء وهبي

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انهمرت رسائل الدعم والتضامن مع الفنانة اللبنانية من قبل الدائرة الجماهيرية الواسعة لها.

هي @HaifaWehbe

بدون فلاتر ولا مكياج ولا عدسات ولا اضاءة بصراحة قمر

هيفا أذكى من انها تشوه حالها أو إذا في شي صار بشكلها انها تطلع في على جمهورها يعني لا من قلة العقل ولا من قلة المصاري ولا من قلة الدكاترة هي اشطر من هيك بكتير #هيفاء_وهبي_في_الرياض#هيفا_وهبي_في_السعوديه pic.twitter.com/nD0UqMNruY — Yahya Khalifa (@kingkhalifa773) October 30, 2022

هيفاء وهبي أيقونة في الجمال شي ما نختلف عليه ، الصور اللي اتاخدت وانتشرت ممكن كانت اضاءة غلط او زاوية غلط، لو مو شايفها عالطبيعه لا تحكم .. كثير ناس شافوها عالطبيعه وقالو انها قمررر وهاد الاكيد هيفا بكل حالاتها وكل الاوقات جميلة وذوق وكل شي تلبسه يطلع عليها خيال #هيفاء_وهبي pic.twitter.com/Lni5hdET1Y — Tasneem Al-Dosari | الدوسري 🇸🇦🇯🇴 (@tasneemaldosari) October 31, 2022

كما أكد جمهورها على نجاح الحفل الذي أقيم في الرياض، واعتبروا أن ذلك هو المعيار الرئيسي لشعبية الفنان.

فبركاتكم واضاءتكم ومواضيعكم السخيفة كلها ماراح تغطي على الفاكت هيفا كسرت المسرح وجمعت ٢٢ الف شخص كلهم غنوا معها كل اغانيها وكانت حديث العالم ولا زالت ترند لليوم!! أيقونة كوين ومعذور الي يغار منها 🤪🔥 #هيفاء_وهبي_في_السعوديه

https://t.co/LfeuHKHUh6 — Zahra HW (@ZahraHw) October 30, 2022

انتقادات للتنمر

وانتقد قطاع من المغردين ما وصفوها بـ"لغة التنمر التي باتت شائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب سهولة توجيه الانتقادات بشكل مجهول، وعدم الاكتراث إلى جدية آثار التنمر، حتى إن كان يطال مشاهير وفنانين".

شو هدا الي على تويتر سواء هيفا او اليسا نازلين تتنمرو عليهم والله ما في حدا بتنمر الي بكون بشع من جوا ومن بره وبعدين اوصلو لعمرهم وكونو بجمالهم وتصالحو مع نفسكم خليكم ترتاحو #هيفاء_وهبي_في_السعودية #اليسا_في_الرياض — Rani Assad (@jojifofo) October 29, 2022

وقال مغردون إن "التقدم بالسن ليس جريمة يعاقب عليها الإنسان".

عم أقرأ تنمّر كبير وبشع على هيفا وهبي بعد حفلها بالسعودية تحت اي صورة او فيديو 😒

ممكن ما نحب الفن اللي بتقدمه اوكي

بس يا جماعة هيفا انسانة من لحم ودم وطبيعي انها تتغير وتكبر مع مرور الزمن

كلنا بنتغيّر ورح نعجّز دوام الحال من المُحال !!

بس رح تبقى #هيفاء_وهبي ايقونة عبر الزمن♥️ — أغاني كلودا & باسكال🎶🇱🇧 (@PascalClaudaFan) October 29, 2022

وأضافوا أنه "كان من الأجدر، بكل من يود التعليق على صور الفنانين بطريقة سلبية، أن ينظروا إلى نفسهم أولا".

اجيت من كم يوم بدي علق عصورة هيفا وهبي، اطلعت لقيت طالعلي كرش، قلت لحالي اسكت ودوب كرشي احسنلي.

ياريت الكل يعمل هيك. — Yazan. (@Y_Muhanna) November 2, 2022