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إيلاف: اجتمعت "مون بلان" و "فيراري" معاً لإطلاق أداة الكتابة "مون بلان فيراري ستايلما SP3 ليميتد إديشن 599" على مستوى العالم، وهي أحدث فصل في الشراكة بين رائدة الكتابة وأسطورة السيارات.

وأقيم الحدث في "صرح مون بلان"، الوجهة التي تُلهم الكتابة في المقر الرئيسي للدار الراقية في هامبورغ، حيث التقت نخبة من كبار الشخصيات ووسائل الإعلام الدولية لإلقاء نظرة أولى على جيل جديد من أدوات الكتابة بتصميم مشترك بين العلامتين تحت إشراف فلافيو مانزوني، المدير التنفيذي للتصميم في "فيراري".

ولليلة واحدة فقط، تم عرض "فيراري دايتونا SP3، أحدث إضافة إلى مجموعة آيكونا الخاصة بعلامة السيارات المميزة، عند مدخل "صرح مون بلان" حتى يتمكن الضيوف من اكتشاف ميزات التصميم الجذابة للسيارة التي ألهمت ملامح أداة الكتابة المبتكرة.

وتعتبر أداة الكتابة "مون بلان فيراري ستايلما SP3 ليميتد إديشن 599" بمثابة إنجاز يتوّج براعة "مون بلان" الحرفية في تصنيع أدوات الكتابة، ويليق بتصميم وأداء دايتونا SP3 الجديدة. كما أنها تميل إلى أناقة "فيراري" المميزة لابتكار شكل جديد تماماً لأداة "مون بلان" للكتابة من التيتانيوم الخفيف، لتصوّر الشكل الانسيابي للسيارة والتفاصيل المميزة للتصميم. وفي حين أن التصميم الخارجي مميز لعلامة فيراري، فإن "محرك" القلم يعكس بالتأكيد أسلوب "مون بلان"، مع السن المصنوع يدوياً من الذهب الأبيض الخالص عيار Au 750 وآلية التعبئة المخفية الجديدة، مما يعزز من الملامح الأنيقة لأداة الكتابة.

وتعد "مون بلان فيراري ستايلما SP3 ليميتد إديشن 599" ثاني أداة للكتابة يتم إصدارها بالتعاون بين العلامتين البارزتين في عالم المنتجات الفاخرة، بعد طرح أداة الكتابة "مون بلان الشخصيات العظيمة إنزو فيراري إديشن"، تكريماً للرائد العظيم والمؤسس الحالم لماركة سيارات "فيراري" المرموقة.

