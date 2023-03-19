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إيلاف: أطلقت علامة المجوهرات المستدامة "Bymystique" مجموعة كوكبة سحرية جديدة تدمج التصاميم الهندسية مع التصميمات اليدوية الخالدة.

تحتوي المجموعة على عقدين من الذهب عيار 18 قيراطًا ، مع تفاصيل توقيع العلامة التجارية وهي مستوحاة من السماء ، مع ملاحظة عروض الضوء السماوي للأبراج المتلألئة والشمس المضيئة والقمر في جميع مراحلها.

يتميز Moonshine Locket بهلال القمر على أونيكس أسود ساحر يمكن ارتداؤه بمفرده أو تكديسه معًا. يعمل القمر الغامض كمصدر للإلهام ويرمز إلى أحلامنا وآمالنا.

على غرارنا ومختلف مراحل الحياة التي نمر بها كل يوم ، يتغير القمر كل يوم نتيجة لمراحلها ويفهم ما يعنيه أن تكون إنسانًا ، ناتجًا عن عيوب - الجمال في جميع مراحله. لقد كان دائمًا تمثيلًا للأنوثة والإبداع والحكمة.

يمثل المنجد الشمسي جمال الشمس ، وهو رمز قوي للإضاءة والدفء. تثير مشاعر الأمل والرومانسية والبدايات الجديدة في ظل الأوقات الصعبة ، فهي تذكير بالإمكانيات الجديدة التي تنتظرنا كل يوم وأن الشمس ستشرق دائمًا مرة أخرى.

يمكن تخصيص الجزء الخلفي من Beaming Sun Locket و Moonshine Locket من خلال اختيار جميع أشكال الأبراج الاثني عشر التي سيتم نقشها وتزيينها بالماس المتلألئ.