لندن: تُنشر رواية جديدة لمغامرات جيمس بوند بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث في مايو، يحاول فيها أشهر الجواسيس البريطانيين إحباط هجوم يعطل الاحتفال الملكي، على ما أعلنت الدار الناشرة للعمل الجمعة.

وقالت دار "إيان فليمينغ بابليكيشنز" التي تملك الحقوق الأدبية للشخصية التي ابتكرها الكاتب إيان فليمينغ، إنها طلبت من تشارلي هيغسون كتابة هذه المغامرة الجديدة.

هذا المؤلف والممثل البريطاني البالغ 64 عاماً، وهو من كبار المعجبين بالعميل السري 007، أصدر في ما مضى خمس روايات تحكي مغامرات جيمس بوند في عمر المراهقة، كُتبت لجمهور الشباب.

الرواية الجديدة من المقرر نشرها في 4 مايو، أي قبل يومين من تتويج الملك تشارلز الثالث في السادس من الشهر عينه، وستكون بعنوان "On His Majesty's Secret Service" ("في الخدمة السرية لصاحب الجلالة")، وهي نسخة بصيغة المذكّر من عنوان الرواية العاشرة لإيان فليمنغ المنشورة قبل 60 عاماً بعنوان "On Her Majesty's Secret Service" ("في الخدمة السرية لصاحبة الجلالة").

وقالت كورين تورنر، المديرة الإدارية لدار منشورات إيان فليمينغ إن "تتويج الملك تشارلز الثالث حدث بالغ الأهمية للبلاد".

وأضافت "تساءلنا كيف يمكننا الاحتفال به، وبدت الإجابة واضحة لنا. نُشر كتاب On Her Majesty's Secret Service للكاتب إيان فليمينغ لأول مرة في الأول من نيسان/أبريل 1963. أي طريقة، بعد 60 عاماً، لإحياء هذا الفصل الجديد في التاريخ أفضل من نشر قصة جديدة بالكامل؟".

وتدور قصة الفصل الجديد من الرواية في الزمن المعاصر، قبل يومين من تتويج الملك، وقد كُلف جيمس بوند إحباط هجوم في اللحظات الأخيرة يهدف إلى تعطيل الحفل.

وقال تشارلي هيغسون "عندما طرحت عليّ دار منشورات إيان فليمنغ فكرة كتابة قصة بطلها جيمس بوند بالغ قبل شهر ونيف، كنت سعيداً للغاية. حتى أدركت أنني يجب أن أستعد للتتويج في أيار/مايو".

وستُستخدم جميع الإتاوات المتأتية من بيع الكتاب لدعم جمعية القراءة والكتابة للأطفال المحرومين.