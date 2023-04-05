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إيلاف: يبدو أن كريس هيمسوورث قد يؤجل مسيرته المهنية بعد أن علم أنه معرض لخطر الإصابة بمرض الزهايمر لاحقًا في حياته.

الممثل ، 39 عامًا ، لديه عدد كبير من المشاريع القادمة، بما في ذلك تتمة فيلم "Avengers" وسيرة ذاتية لهولك هوجان.

ولكن بعد انتهاء الفيلم ، "لا يخطط لتولي العديد من الأدوار بعد معرفته بأنه عرضة للإصابة بمرض الزهايمر" ، بحسب مصدر مقرب.

أثناء التحدث إلى مجلة فانيتي فير في عام 2022، ناقش الممثل الوسيم، والمتزوج من إلسا باتاكي، كيف خضع للاختبار الجيني لمعرفة ما يخبئه المستقبل عند العمل على فيلم "Limitless" لـ National Geographic .

أشار المواطن الأسترالي ، الذي لديه ابنة تدعى إنديا ، 10 سنوات ، والتوأم تريستان وساشا ، 9 سنوات ،من زوجته، إلى أنه لا يعاني بالتأكيد من مرض الزهايمر، لكن هذا يعني أنه معرض لخطر أكبر للتأثر لاحقًا. قال للمنفذ: "كان قلقي أنني لم أرغب في استغلال الامر او الإفراط في تصويره ، وجعله نوعًا من الاستحواذ على التعاطف ، أو أي شيء آخر". "ليس الأمر كما لو أنني قد تلقيت استقالتي".

"كانت هناك صعوبة في التعامل معه. معظمنا، نحب تجنب الحديث عن الموت على أمل أن نتجنبه بطريقة ما. لدينا جميعًا هذا الاعتقاد بأننا سنكتشف ذلك. ثم فجأة نجد بعض المؤشرات الكبيرة تشير في الواقع إلى هذا على أنه الطريق لما سيحدث ، وحقيقة ذلك تترسخ. فناءك القريب".