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إيلاف: بعد أشهر قليلةٍ فقط على بدء إنتاج سيارة BMW XM الجديدة، تقدم BMW M GmbH أول سيارة عالية الأداء على الإطلاق مزودة بنظام قيادة كهربائي.

تجمع سيارة BMW XM Label Red بين نظام M HYBRID مع قوة إضافية ولمسات تصميم مخصصة تعكس سمات الأداء المتميزة.

تنتج السيارة قوّةً تبلغ 748 حصاناً (ناتجة عن محرك الاحتراق الداخلي V8 بقوة 585 حصان ومحرك كهربائي مدمج في ناقل الحركة M Steptronic ثماني السرعات والذي ينتج ما يصل إلى 197 حصانًا)، وتعدّ بالتالي BMW XM Label Red طراز BMW M الأكثر قوّةً الذي صُنع على الإطلاق. كما أنها تتصدر تصنيفات القوة في فئتي سيارات الأنشطة الرياضية وسيارات الأنشطة الرياضية الكوبيه.

وسيتمّ عرض سيارة BMW XM Label Red عالمياً للمرّة الأولى على الإطلاق في معرض شنغهاي الدولي للسيارات في أبريل 2023.

وتعد الصين واحدة من أهم المناطق من حيث مبيعات BMW XM Label Red، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية والشرق الأوسط. يمكن طلب السيارة من الوكلاء عالمياً اعتباراً من 28 أبريل 2023.



نظام M HYBRID بأداء عالي المستوى ودقّة محكمة

يعبّر نظام M Hybrid في BMW XM Label Red عن التأثير القويّ الناتج عن كهربة نظام القيادة في طرازات BMW GmbH عالية الأداء بأسلوب مبهر. ويضمن التفاعل الدقيق بين المحرك الكهربائي ومحرك V8 التوصيل الفوري للطاقة التي تتراكم وتستمرّ إلى أن تحقق أعلى المستويات في نطاق الدورات.

محرّك V8 مع تكنولوجيا M TwinPower Turbo المتطوّرة والطابع الكلاسيكي عالي التسارع.

في BMW XM Label Red، يساهم محرّك V8 بشكل أكبر في القوّة التي ينتجها النظام والتي يتمّ تحقيقها بمؤازرة المحرّك الكهربائي. تبلغ القوّة القصوى 585 حصاناً عند 5,600 دورة في الدقيقة بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 750 نيوتن متر ويمكن تحقيقه عبر نطاق دوران عريض للغاية يتراوح بين 1,800 و5,400 دورة في الدقيقة. ويتميز أحدث جيل من V8 بإيصال الطاقة بسرعة فائقة مع كفاءة أعلى وأدنى مستويات الانبعاثات.

مع مصراعين يتمّ التحكّم بهما إلكترونياً وقابلين للتكيّف بشكل مستمر، يوفّر نظام العادم الرياضي في BMW XM Label Red مرافقة غنية من الناحية العاطفية لتوصيل طاقة المحرك بأسلوب حيوي ونابض ولا يقترن ذلك عادةً بمحرّك ثماني الأسطوانات. توصيل فوري للطاقة: محرك كهربائي بمرحلة تروس مسبقة مبتكرة.

بطارية قوية عالية الجهد ووحدة شحن مشتركة

يستمدّ المحرّك طاقته من بطارية ليثيوم أيون عالية الجهد مدمجة في منطقة أسفل الهيكل، وهي نتاج الجيل الخامس من تقنية BMW eDrive. يتضمّن المحرّك طاقةً قابلةً للاستخدام تبلغ 25.7 كيلو واط بالساعة. وبمؤازرة المحرّك الكهربائي عالي الكفاءة ونظام إدارة الطاقة الذكية، يمكن تحقيق نطاق كهربائي يتراوح بين 75 و83 كيلومتر في دورة WLTP. بالتالي، بإمكان BMW XM Label Red أن ترافقك حتى تكمل جولاتك في المدينة ولكن أيضاً خلال جولاتك على الطرقات الريفية بدون انبعاثات وبشكل شبه صامت كلياً. أمّا السرعة القصوى التي يمكن تحقيقها في الوضع الكهربائي الخالص فتبلغ 140 كم/ساعة. وتتيح وحدة الشحن المجمعة لنظام M HYBRID شحن التيار المتردد حتى 7.4 كيلو واط. وذلك يعني أنه يمكن إعادة شحن البطارية عالية الجهد من صفر إلى 100% في غضون 4.25 ساعة.

تصميم منفتح بتفاصيل حصرية

سيتمّ طرح 500 نسخة فقط عالمياً من الإصدار المحدود لطراز BMW XM Label Red، مما يعزّز حصريتها إلى أقصى حدّ مع تصميم أكثر تعبيراً.

وتتضمّن السمات المميّزة في طراز BMW XM Label Red شريطاً جميلاً باللون الأحمر المعدني Toronto Red. ويمتدّ استخدام اللون الأحمر إلى شارات الطراز وزينة الإطارات. كما ويشكّل أحمر Toronto Red أيضاً إطاراً للشبك الكلوي الأمامي ويصل إلى المشتّت الخلفي ليحقّق لمسات تصميمية إضافية مع طلاء الهيكل باللون الأسود الكربوني المعدني BMW Individual Frozen Carbon Black.