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إيلاف: أعلنت علامة اورا السعودية للتصميم الداخلي عن إطلاق تشكيلتها الجديدة من المفروشات والإكسسوارات المنزلية لموسم ربيع وصيف 2023 خلال شهر أبريل في جميع متاجرها في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.



تقدم التشكيلة توليفة مميزة من التصاميم البسيطة والعصرية والبارزة، التي تتميز بانسيابيتها وأقمشتها العضوية واللمسات الهندسية إلى جانب تدرجاتها المعدنية التي تزين مساحات المعيشة وتناول الطعام وغرف النوم.

تستمد التشكيلة إلهامها من التصاميم البسيطة عالية الأناقة، حيث تتضمن تدرجات ترابية هادئة مع ألوان الباستيل. كما تتحول هذه الألوان المحايدة إلى ألوان الجواهر الغنية مثل الأخضر الداكن والأرجواني والأسود الأنيق، لتزينها حواف معدنية ذهبية تضفي عليها لمسات فنية متميزة.

تبرز في التشكيلة كرسي Sami الأكثر تميزاً لهذا الموسم، حيث توفر بتصميمها المنحني وأقمشتها ذات الأنماط الناعمة لمسة من الأناقة والتفرّد.

وتنسجم تصاميم التشكيلة مع أحدث توجهات عالم التصميم الداخلي لموسم 2023، لتتميز صوفا Osaka وHero وMleiha بتصاميمها المنحنية وتفاصيل القماش المعاصر المستوحى من صوفا Bubble السابقة من العلامة والتي لاقت رواجاً كبيراً.

وحرصت العلامة على تصميم هذه القطع لتمنح شعور الاسترخاء داخل الغرفة، مما يجعلها مثالية لمساحات المعيشة العصرية، ولا سيما طاولة الطعام عالية الأناقة Fossil التي تتميز بقاعدتها الهندسية والجزء العلوي الذي يتخذ شكلاً بيضوياً بنقشة مستوحاة من الأحجار الطبيعية. كما يشكل سرير Jorro أحد أبرز قطع التشكيلة بتصميمه الذي يجمع بين تفاصيل القماش الفريد واللمسات الذهبية.

تتضمن تشكيلة اورا لهذا الموسم مجموعة متميزة من الإكسسوارات المصنوعة يدوياً من قبل أفضل الحرفيين من الهند، والتي تشمل مزهريات Zinnias البارزة بتصميمها الرائع ومنحنياتها العصرية. وبدورها، تشمل مجموعة أدوات المطبخ Hero لهذا الموسم وعاء التقديم Vera المزين بتصاميم حشرات اليعسوب المصنوعة يدوياً لتضفي لمسة جمالية فريدة، في حين تتميز مجموعة أدوات الطعام Kapadokya بألوانها المتدرجة بين الأبيض والأرجواني، ومجموعة أدوات الطعام Aer بتصاميمها المعدنية والذهبية العصرية، انسجاماً مع هوية العلامة وتركيزها على اللمسات الجمالية.

حرصت علامة اورا، منذ تأسيسها عام 2011، على المزج بين اللمسات الثقافية وأفضل تقنيات التصميم العالمية، مع التركيز على الابتكار وتوفير المستلزمات المنزلية العصرية والمميزة لجميع العملاء حول العالم.

