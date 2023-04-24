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إيلاف: يبحث جامعو الساعات دائمًا عن استثمارات كبيرة وأحدث إضافة إلى القائمة هي ساعة Audemars Piguet Royal Oak 'Maktoum Dial' النادرة. هذه الساعة العتيقة معروضة للبيع بالمزاد في دبي إيديت في الفترة من 24 أبريل إلى 4 مايو ، ومن المتوقع أن تجلب سعرًا مرتفعًا نظرًا لندرتها وتصميمها الفريد.

تم إنتاج ساعة Audemars Piguet Royal Oak "مكتوم ديال" في السبعينيات وتتميز بقرص مميز مع توقيع جريء للشيخ محمد في النصف العلوي. وهذا يجعلها عنصرًا فريدًا من نوعه لهواة جمع الساعات ومن الممتلكات الثمينة لعشاق الساعات بسبب التفاصيل المعقدة واللمسات النهائية الرائعة والتصميم الفريد، التي تجعلها ضرورية لأي جامع يبحث عن قطعة من التاريخ.

