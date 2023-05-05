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إيلاف: أطلقت Kurt Geiger London ، العلامة التجارية الشهيرة للأزياء ، مؤخرًا مجموعتها الأولى من ملابس السباحة، والتي تتميز بأنماط "عين الحسد" الفريدة. أسست في لندن عام 1963 على يد المصمم النمساوي كورت جيجر ، الذي بدأ حياته المهنية في مجال الأزياء كمتدرب لصناعة لأحذية في فيينا ، أسس جايجر أول متجر له في لندن، والذي سرعان ما أصبح مركزًا للأحذية والأكسسوارات الأنيقة والعصرية.

اليوم ، تمتلك العلامة التجارية أكثر من 70 متجرًا حول العالم وهي معروفة بتصميماتها الأنيقة والعصرية.

تشمل القطع المميزة لـ Kurt Geiger كعب "Britton" الشهير ، الذي أصبح عنصرًا أساسيًا في مجموعة أحذية العلامة التجارية، ومجموعة "Rainbow"، وهي مجموعة من الحقائب والإكسسوارات التي تتميز بخطوط متعددة الألوان.

يعد الانتقال إلى ملابس السباحة من قبل Kurt Geiger قرارًا ذكيًا حيث شهد سوق ملابس السباحة زيادة في الشعبية في السنوات الأخيرة. وفقًا لتقرير صادر عن ResearchAndMarkets.com ، من المتوقع أن يصل سوق ملابس السباحة العالمية إلى 29.1 مليار دولار بحلول عام 2025 ، مدفوعًا بعوامل مثل زيادة الدخل المتاح، والاهتمام المتزايد بالسياحة الشاطئية، وظهور المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يعرضون ملابس السباحة الأنيقة.

وتضم التشكيلة المصغّرة ملابس السباحة بقطعتين منفصلتين وبقطعة واحدة، إضافةً إلى الفساتين الطويلة الجذابة التي يتم ارتداؤها فوق ملابس السباحة. وتتزين بعض تصاميم أزياء السباحة بالرسومات والنقشات على شكل العين الزرقاء، بينما تتألق تصاميم أخرى بتدرجات وأنماط لونية مبتكرة، مما يجعل التشكيلة الجديدة مثالية لجميع الرحلات الصيفية.

وتبرز ضمن التشكيلة المصغّرة مجموعة "ذا إيفل آي" الفريدة من القطع الأساسية التي تحتاجها السيدات لإطلالة شاطئية مميزة خلال موسم الصيف القادم. وتتيح التشكيلة الجديدة تنسيق القطع مع بعضها بفضل تصميمها المبتكر والمزين بنقشات واضحة وتفاصيل متقنة، حيث يمكن ارتداؤها للحفلات بجانب حوض السباحة أو أثناء الاسترخاء على الشاطئ، مما يجعلها خياراً مثالياً لأوقات العطلة والحفلات الشاطئية.

وتجمع التشكيلة الجديدة من ملابس السباحة بين الراحة والأناقة بطريقة مبتكرة.

