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إيلاف: أطلقت علامة موسكينو تشكيلة ربيع وصيف 2023 من أزياء السيدات بتصاميم مرحة وجريئة وألوان حيوية مشرقة وإطلالات صيفية جذابة.

وتتميز التشكيلة بالإضافات كبيرة الحجم على السترات المنفوخة والسترات الرسمية والبدلات والتنانير، مثل القلوب المنفوخة التي ترمز لشعار العلامة وتضفي لمسات من المرح إلى أزياء التشكيلة، إلى جانب مجموعة مميزة من الفساتين الصيفية البارزة، مثل الفستان الوردي المزين ببجعة منفوخة لإطلالة تخطف الأنظار. كما تقدم التشكيلة بدلة مؤلفة من سترة وسروال باللونين الأبيض والأزرق وبتصميم يجمع بين العملية والأناقة ويضمن التألق في السهرات الصيفية. ويبرز اللون الأصفر هذا الموسم مع مجموعة مميزة من التنانير الصفراء التي تجمع بين البساطة والفخامة وتلائم المناسبات النهارية والرحلات البحرية كما تناسب السهرات والحفلات المسائية، ليكون خياراً مثالياً لإطلالات متعددة خلال فصل الصيف.

وتتنوع خيارات التشكيلة بدءاً من الفساتين الحيوية الزاهية وحتى قطع الأزياء المزينة بقلوب منفوخة باللون الأحمر. كما توفر إطلالات فريدة ترضي جميع الأذواق وتضمن الاستمتاع بعطلات مميزة على شاطئ البحر أو في وجهات المدينة المختلفة. وتشجع التشكيلة السيدات على الخروج عن المألوف والتألق بأزياء جريئة حيوية تعكس أعلى معايير التفرّد والتميز.