إيلاف: كشفت ماجدة بوتريم للتو عن مجموعتها لما قبل خريف 2023، وهي استكشاف آسر لمُلهمة العلامة التجارية النسائية دائمة التطور.

تشيد المجموعة الجديدة بالرحلة التحويلية للأنوثة، حيث تحتضن قوة المطبوعات والأقمشة الفاخرة بينما تعرض الخياطة الدقيقة التي تستمر في التطور. من الفساتين المصممة بشكل رائع إلى الحرير الأثيري والإكسسوارات المصممة بدقة، تعتبر كل قطعة شهادة على سعي العلامة التجارية للرقي والأناقة الخالدة.

في شهادة على فلسفة "الأقل هو أكثر"، تعيد المجموعة تعريف الجاذبية الكلاسيكية من خلال تقديم تصميمات تحتفي بالشكل الأنثوي. تكشف كل قطعة في المجموعة عن تفاصيل معقدة عند الفحص الدقيق وتضفي الحياة على الصور الظلية الكاملة والمذهلة. تم دمج تفاصيل الوردة المنحوتة للعلامة التجارية بسلاسة في المجموعة الجديدة وتتجلى بكل تأكيد في رواية العلامة التجارية.