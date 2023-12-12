انغمس في برنامج "إعادة التوازن" من "راكسا"، في موسم العيد هذا العام، وتمتع بالراحة الذهنية والبدنية والصحة الشاملة تماماً في الوقت المناسب للعام الجديد.

وتعتبر الراحة والتوازن والصحة، في عالم اليوم بوتيرته السريعة والفوضوية، كلها أمور مهمة للغاية للاستمتاع بحياة غنية ومرضية.

لذلك، يوفر أحدث البرامج من المنتجع الصحي التكاملي والرائد في تايلاند طريقاً نحو الاستقرار والتوازن الداخلي، حيث يجمع بين الممارسات الطبية التقليدية والحديثة على مدار 5 ليالي و 6 أيام لمساعدتك على بلوغ صحة متوازنة ومتكاملة.

وهكذا، يمكنك البرنامج من تعزيز صحتك البدنية والذهنية مع تمارين "تاي تشي" و "برانامايا" والعلاج بالأكسجين، والتعافي واستعادة النشاط والحيوية مع تدليك الأيورفيدا والحمامات التايلاندية التقليدية؛ وتحسين التوازن الجسدي من خلال تقنيات التنشيط المضادة للجاذبية؛ وإعادة توازن الطاقة والشاكرات مع العلاجات الصينية والتايلاندية التقليدية، كل ذلك أثناء الاستمتاع بوجبات صحية غنية بالمغذيات مُعدة خصيصاً لتلبية احتياجات الجسم بالتحديد.





اختبر ما يقدمه منتجع "راكسا للصحة التكاملية" في موسم العيد هذا العام، واقترب من تحقيق التوازن والترابط بين الجسم والذهن.

تبدأ أسعار برنامج "إعادة التوازن" لمدة 5 أيام من 5,925 دولار

عرض خاص: الضيوف العائدون الذين يقومون بحجز برنامج "راكسا لإعادة التوازن" بين نوفمبر 2023 ويناير 2024 سيحصلون على ترقية للإقامة في فيلا مع بركة سباحة خاصة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.rakxawellness.com

للحجوزات: [email protected]