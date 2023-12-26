باريس: أعلنت شركة نشر ألعاب الفيديو الفرنسية يوبيسوفت الثلاثاء انها تعرضت لمحاولة قرصنة، في سياق تعرض أطراف أخرى في صناعة ألعاب الفيديو لسرقة هائلة للبيانات مثل استوديو Insomniac Games المطور للعبة "Wolverine".

وقال متحدث باسم يوبيسوفت لوكالة فرانس برس الثلاثاء "نحن على علم بحادث مفترض في مجال أمن البيانات ونجري تحقيقا حاليا".

بحسب الموقع المتخصص "vx-underground"، فقد حاول قراصنة سرقة حوالى 900 غيغابايت من البيانات من خوادم يوبيسوفت، الى ان قامت فرق الأمن بوقف الاختراق الأمني الخميس.

الأسبوع الماضي، تعرض استوديو Insomniac Games، التابع لشركة سوني اليابانية العملاقة لقرصنة واسعة للبيانات الحساسة تحت شكل برامج فدية.

أمام رفض هذا الاستوديو الامتثال، كشف القراصنة عن معلومات حساسة بشأن الشركة وشراكاتها وكذلك حول مشاريع الاستوديو المقبلة مثل ألعاب "Wolverine" أو "Spider-man 3".

وردت شركة Insomniac Games في رسالة نُشرت الخميس على منصة اكس "نشعر بالحزن والغضب في آن بشأن الهجوم الإلكتروني الإجرامي الأخير ضد الاستوديو الخاص بنا والتأثير العاطفي الذي تركه على فريق المطورين لدينا".

وكتب الاستوديو "نحن نعلم أن البيانات المسروقة تتضمن معلومات شخصية تخص موظفينا وموظفين سابقين ومقاولين مستقلين. وتتضمن أيضا تفاصيل أولية عن تطوير +Wolverine+ لجهاز PlayStation 5 (...) لقد كانت هذه التجربة مؤلمة جدا بالنسبة لنا" مضيفا ان تطوير "Wolverine" مستمر "كما هو مخطط له".

هجمات الكترونية

وكانت Insomniac، وActivision-Blizzard، وElectronic Arts تعرضت لهجمات الكترونية محددة الهدف في السنوات الماضية.

في أيلول/سبتمبر، اقرت شركة Rockstar Games، ناشرة لعبة الفيديو الشهيرة Grand Theft Auto، بأن مقاطع الفيديو من الجزء السادس من السلسلة، قيد التطوير حاليا، قد تمت قرصنتها ونشرها على الإنترنت من قبل قراصنة وكشفت بشكل خاص عن ظهور شخصية أنثى جديدة يمكن للاعبين اختيارها حتى قبل الاعلان الرسمي.

الحالة الأبرز هي حالة CD Projekt RED حيث نشرت المجموعة البولندية في مطلع العام 2021 نسخة من طلب الفدية من القراصنة الذين قالوا انهم سرقوا "رموز مصادر" انتاجات كبرى مثل "Cyberpunk". 2077" و"The Witcher 3"، بالإضافة إلى وثائق داخلية.